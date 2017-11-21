“Eğitimciler için profesyonel gelişim çalıştayları” 23-25 Kasım'da  Maltepe Üniversitesi'nde başlıyor

İSTANBUL, (DHA)-ULUSLARARASI Bakalorya Organizasyonu\'yla imzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde bu yıl Maltepe Üniversitesi\'nde başlayan “IB Liderlik Sertifikalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı”ndan sonra, IB Organizasyonu ile işbirliği içinde Uluslararası Bakalorya kapsamındaki öğretmen ve yöneticilerin profesyonel gelişimi için IB’nin zorunlu tuttuğu eğitimcinin eğitimi çalıştayları da başlıyor.

IB Organizasyonu\'nca resmî Profesyonel Gelişim Merkezi – IB Professional Development (PD) Merkezi olarak tanınan Maltepe Üniversitesi, IB öğretmen ve yöneticileri için ilk dört çalıştayını 23-25 Kasım 2017’de Marmara Eğitim Köyü\'ndeki yerleşkesinde hayata geçiriyor. IB çalıştay liderlerinin yönetiminde yapılacak olan IB Diploma Programı çalıştayları“Türkçe Edebiyat” “20. Yüzyılda Türkiye”, “Koordinasyon” ve “Yönetim” başlıklarını taşıyor.

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