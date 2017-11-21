T24 LogoT24 Logo
Gündem

“Eğitimciler için profesyonel gelişim çalıştayları” 23-25 Kasım'da  Maltepe Üniversitesi'nde başlıyor

İSTANBUL, (DHA)-ULUSLARARASI Bakalorya Organizasyonu'yla imzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde bu yıl Maltepe Üniversitesi'nde başlayan “IB Liderlik Sertifikalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi  Yüksek Lisans Programı”ndan sonra,  IB Organizasyonu ile işb

21 Kasım 2017 12:30

İSTANBUL, (DHA)-ULUSLARARASI Bakalorya Organizasyonu\'yla imzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde bu yıl Maltepe Üniversitesi\'nde başlayan “IB Liderlik Sertifikalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi  Yüksek Lisans Programı”ndan sonra,  IB Organizasyonu ile işbirliği içinde Uluslararası Bakalorya kapsamındaki öğretmen ve yöneticilerin profesyonel gelişimi için IB’nin zorunlu tuttuğu eğitimcinin eğitimi çalıştayları da başlıyor.

IB Organizasyonu\'nca resmî Profesyonel Gelişim Merkezi – IB Professional Development (PD) Merkezi olarak tanınan Maltepe Üniversitesi,  IB öğretmen ve yöneticileri için ilk dört çalıştayını 23-25 Kasım 2017’de Marmara Eğitim Köyü\'ndeki yerleşkesinde hayata geçiriyor. IB çalıştay liderlerinin yönetiminde yapılacak olan IB Diploma Programı çalıştayları“Türkçe Edebiyat” “20. Yüzyılda Türkiye”, “Koordinasyon” ve “Yönetim” başlıklarını taşıyor.

(FOTOĞRAF)

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAULUSLARARASI Bakalorya OrganizasyonuMaltepeLiderlik Sertifikalı Eğitim YönetimiDenetimi  Yüksek Lisans Programı”ndanIB OrganizasyonuUluslararası BakaloryaIBninProfesyonel Gelişim MerkeziIB Professional Development PD Merkezi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24