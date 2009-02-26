Eğitimciler biraz huzur istedi

Türk Eğitim-Sen üyesi bir grup, "Biraz huzur istiyoruz" sloganıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde protesto gösterisi yaptı.



Türkiye genelinde eş zamanlı başlayan protesto gösterileri çerçevesinde, MEB önünde toplanan eğitim çalışanları ellerinde taleplerini dile getiren dövizlerle bir süre "One minute, çalışana kulak ver", "One minute, çalışana sahip çık", "Sözleşmeli kölelik istemiyoruz", "Çelik, Çelik, ne sabır kaldı ne metelik" sloganları attı.



Daha sonra Türk Eğitim-Sen Ankara şubeleri adına Ankara 2 No'lu Şube Başkanı Server Bilge basın açıklaması yaptı.



"Ülkenin geleceğini inşa eden eğitimciler olarak huzurlu olmadıklarını" dile getiren Bilge, "Bir yanda yaşadığımız zorluklar, diğer yanda sorumluluk makamında oturanların duyarsızlığı biz eğitim çalışanlarını ümitsizliğe sevk etmektedir" dedi.



Bilge, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Özellikle son 6 yıldır yaşadıklarımızdan, MEB'in ve YÖK'ün eğitim çalışanlarına karşı olumsuz bakışından rahatsızız. Haksız, hukuksuz, usulsüz uygulamalardan rahatsızız. Sendikalara ve dolayısıyla eğitim çalışanlarına kulakların tıkanarak, 'Ben bilirim, ben yaparım, siz uyarsınız' şeklindeki çağ dışı yönetim anlayışından rahatsızız. Çağ atladığı ifade edilen eğitimimizde eğitim çalışanlarının mutsuz ve huzursuz kılınmasından rahatsızız."



Eğitim çalışanlarının sorunlarına değinen ve taleplerini dile getiren Bilge, yan yana masalarda aynı işi yapanların farklı ücretler aldıklarını, şefler için şube müdürlüğü sınavı açılmadığını, MEB Beşevler Kampusü'nde çalışan milli eğitim müdürlüğü elemanlarının servislerinin kaldırıldığını, ders ücreti kararnamesi ile uzmanlar ve şeflerin mağdur edildiğini, "eğitim çalışanlarının birbirinin ekmeğine göz diker hale getirildiğini" savundu.



Bilge, atamayı bekleyen 200 bin öğretmen adayının artık umutlarının kalmadığını, ek dersleri hesaplanma yöntemi nedeniyle öğretmenlerin neredeyse ek ders ücreti alamaz hale geldiğini, "Bu dönemde çıkarılan yönetmeliklerle eğitim çalışanlarının aile bütünlüğünün bozulduğunu" ileri sürdü.



Sorunlarının çözülmesini isteyen Bilge, şöyle konuştu:



"Eğitim çalışanları olarak çok şey istemiyoruz. Türkiye'nin aydınlık yarınlarına sağlıklı bir şekilde katkıda bulunabilmek için, insan hakkı ihlallerinin yaşanmadığı, demokrasinin solunduğu ve hakça paylaşımın gerçekleştirildiği bir Türkiye için, hukukun egemen olduğu, kural ve kanunların istisnasız uygulandığı bir ülkede yaşamak için, çocuklarımıza karşı ebeveyn olarak görevlerimizi hakkıyla yapabilmek için, çağın standartlarında modern bir

eğitim-öğretime kavuşabilmek için, siyasi yandaş olmaya zorlanmamak, onurumuzla

görevimizi yapabilmek ve insanca yaşayabilmek için biraz huzur istiyoruz."

