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Yaşam

EĞİTİMCİLER ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ ANKARA (A.A)

20 Eylül 2010 13:18

-EĞİTİMCİLER ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ ANKARA (A.A) - 20.09.2010 - Ankara Milli Eğitim Müdürü Kamil Aydoğan başkanlığındaki heyet, yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Ankara Milli Eğitim Müdür yardımcıları ve öteki çalışanların da arasında bulunduğu heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, tören alanına geldi. Aydoğan'ın, Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Aydoğan, Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı: ''Büyük Atatürk, 2010-2011 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle Cumhuriyetimizi emanet ettiğiniz öğrencilerimiz ve eğitimcilerimizle huzurunuzdayız. 'Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' diyerek büyük bir sorumluluk ve görev verdiğiniz öğretmenlerimiz, bu görevi yerine getirmenin gayreti içerisindedir. Çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkma vizyonunuzun peşinden derin bir bilinçle koşacağımıza, bir kez daha huzurunuzda söz veriyoruz. Ruhun şad olsun.'' Bu arada, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla, Ankara'daki bazı ilköğretim okulu öğrencileri de Anıtkabir'i ziyaret etti.

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