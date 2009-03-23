Eğitimci kapıyı sevgiyle çalar

Sivas'ın Gürün ilçesindeki bir okulda öğrenci, veli ve okul arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla başlatılan "Kapıyı Sevgiyle Çal Projesi" kapsamında öğrencilerin evleri ziyaret ediliyor.



Gürün Anadolu Lisesi idarecileri ve öğretmenlerince, öğrenci, veli ve okul arasındaki işbirliğini güçlendirerek eğitimde başarıyı yükseltmek amacıyla "Kapıyı Sevgiyle Çal" iletişim projesi başlatıldı.



Eğitim yılının ikinci döneminde başlayan proje gereği, her hafta ortalama 3 öğrencinin evi, önceden haber verilerek, okul müdürü ve öğretmenler tarafından ziyaret ediliyor.



Ziyaret edilecek öğrenciler, sınıf öğretmenlerinin görüşü doğrultusunda kararlaştırılıyor, ziyarete Gürün Anadolu Lisesi Müdürü Handan Kaysılı, Müdür Yardımcısı Muharrem Demir ve öğretmenler katılıyor.



Proje kapsamında öğrencilerin evdeki çalışma ortamı, aile yapısı gözlemlenerek, okuldaki başarıları artırılmaya çalışılıyor.



Ev ziyaretlerinde öğretmenlerin ve ailenin, öğrencinin durumuyla ilgili görüş alış verişinde bulunduğunu belirten okul müdürü Kaysılı, şöyle konuştu:



"Planladığımız ve uygulamaya çalıştığımız bu projenin, okul, aile, öğrenci arasındaki bağı kuvvetlendireceğine, bu üçlü arasındaki güveni artıracağına ve verimli bir ekip çalışmasının sonucunu en iyi şekilde alacağımıza inanıyorum. Mümkün olduğu kadar her öğrenciye ve aileye ulaşmaya çalışacağız. Bu proje kapsamında okul idaresine eşlik eden değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

