'Eğitim zayiatı', Taylandlıları sokağa döktü

Tayvan'ın başkenti Taipei'de onbinlerce insan zorunlu askerliği sırasında ölen Hung Chung-chiu için protestolara katılıyor.

'Akıllı telefon getirme' cezası

24 yaşındaki Hung Chung-chiu terhisine üç gün kala askeri tesise akıllı telefon getirdiği için ağır eğitim cezasına çarptırılmış, sıcak güneş altında ağır eğitimin sonunda kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Bakan istifa etti, Başkan özür diledi

Chung-chiu'nin ölümünün arıdından protestoların ardından binlerce insan sokağa döküldü. Savunma Bakanı istifa etti. Başkan Ma Ying-Jeou, Chung-chiu'nun ailesinden özür diledi ve sorumluların yargılanacağını söyledi; bugüne kadar aralarında bir generalin de olduğunu 18 asker Chung-chiu'nun ölümüyle ilişkilendirildi. Fakat protestolar sona ermedi.

Binaet'in haberine göre, Binlerce insan yerel kültürde dürüstlük anlamına gelen beyaz rekli kıyafetlerle Hung Chung-chiu için Taipei sokaklarında protestoya devam ediyorlar.

Tayvan'da 18 ile 36 yaş arasında erkekler bir yıl boyunca zorunlu askerlik yapıyorlar.