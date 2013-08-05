T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Eğitim zayiatı', Taylandlıları sokağa döktü

Tayland'da Hung Chung-chiu adlı askerin, terhisine 3 gün kala, ceza eğitimi sırasında ölmesi üzerine başlayan gösteriler, Savunma Bakanı'nı istifa ettirdi fakat halk sokaklardan çekilmemekte ısrarlı

05 Ağustos 2013 15:27

Tayvan'ın başkenti Taipei'de onbinlerce insan zorunlu askerliği sırasında ölen Hung Chung-chiu için protestolara katılıyor.
 

'Akıllı telefon getirme' cezası

 
24 yaşındaki Hung Chung-chiu terhisine üç gün kala askeri tesise akıllı telefon getirdiği için ağır eğitim cezasına çarptırılmış, sıcak güneş altında ağır eğitimin sonunda kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.
 

Bakan istifa etti, Başkan özür diledi

 
Chung-chiu'nin ölümünün arıdından protestoların ardından binlerce insan sokağa döküldü. Savunma Bakanı istifa etti. Başkan Ma Ying-Jeou, Chung-chiu'nun ailesinden özür diledi ve sorumluların yargılanacağını söyledi; bugüne kadar aralarında bir generalin de olduğunu 18 asker Chung-chiu'nun ölümüyle ilişkilendirildi. Fakat protestolar sona ermedi.
Binaet'in haberine göre, Binlerce insan yerel kültürde dürüstlük anlamına gelen beyaz rekli kıyafetlerle Hung Chung-chiu için Taipei sokaklarında protestoya devam ediyorlar.
 
Tayvan'da 18 ile 36 yaş arasında erkekler bir yıl boyunca zorunlu askerlik yapıyorlar.

ETİKETLER

Hung Chung chiutaylandaskerzorunlu askerlikeğitim zayiatıcinayetişkencezorbalıkvicdani redantimilitarizmhümanizm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24