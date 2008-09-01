Eğitim yerine türbanı tercih etti



Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İlahiyat Fakültesi'ni kazanan Sümeyya Gül, kayıt işlemlerini yaptırmak için türbanıyla geldiği üniversite kapısından döndü. Uyarılara karşın türbanını çıkarmayıp ağlayan Sümeyya Gül, görevlilerle tartıştıktan sonra kayıttan vazgeçtiğini söyledi.



Çukurova Üniversitesi'nde 2008- 2009 eğitim- öğretim yılı yeni öğrenci kayıtları Hukuk Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi'ni kazanan öğrencilerle başladı. Sabah saat 08.00'den itibaren başlayan kayıtlara bazı öğrenci ve veliler türbanlı geldi. Kampusa türbanlı girebilen öğrenci ve velilerin binalara girmesi ise görevliler tarafından engellendi.



`HAZIRLIKSIZ GELDİM, PERUĞUM YOK'



Sıralamanın kendisine gelmesiyle evrakını eline alıp öğrenci işlerine giden Sümeyya Gül, görevlilerin içeri girebilmesi için türbanını çıkarması gerektiği uyarısıyla karşılaştı. Görevlilerle tartışan Gül, tüm çabalarına rağmen içeri alınmayınca ağladı. Bir süre kalabalık arasına dönerek babasını arayan Sümeyya Gül, "Böyle olmaz ki. Bu büyük haksızlık. Elazığ'dan geldik. Fırat Üniversitesi'nde böyle bir şey yok. Üniversiteye kayıttan sonra karışabilirler. Böyle bildiğim için hazırlıksız geldim, peruğum yok. Adana'da hiçbir yeri bilmiyoruz. Bu durumda kayıt yaptıramam" dedi.



Kızını ağlarken bulan emekli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Mehmet Gül de kararı kızına bırakacağını belirterek, kayıt yaptırmadan eve gitmek isterse, saygı duyacağını söyledi. Baba Gül, "Bu bir hukuk ihlalidir. Hak hukuk yok. Yahudi, Hıristiyan diye gitsem hiçbir şey demezler. Müslüman olarak gittiğimiz için kayıt yaptıramıyoruz" diye konuştu.



BİNALARA ALINMADI



Çukurova Üniversitesi Rektörü Alper Akınoğlu, kayıtlar nedeniyle istisna bir durum olarak türbanlı öğrenci ve yakınlarının kampusa alındığını belirterek, "Bu konuda çok titiziz. Veliler öğrencileri yalnız bırakmak istemiyor. Sadece kayıt döneminde türbanlı olarak üniversite kampusuna girebilirler. Şu anda da binalara kesinlikle türbanlı öğrenci ya da veli almıyoruz. Türbanlı öğrenciler kayıtlarını yaptırmak için türbanlarını dışarıda çıkarıp, binaya girip işlemlerini yaptırdı" dedi.

