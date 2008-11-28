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Yaşam

'Eğitim ve Ekonomik Gelişme Ofisi' kuruluyor

Bahçeşehir Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi arasında yapılan işbirliği ile üniversite bünyesinde "Eğitim ve Ekonomik Gelişme Ofisi" kurulacak.

28 Kasım 2008 02:00

Bahçeşehir Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi arasında yapılan işbirliği ile üniversite bünyesinde "Eğitim ve Ekonomik Gelişme Ofisi" kurulacak.

Bahçeşehir Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, eğitimin ülkelerin gelişimi yönündeki en önemli etkenlerden biri olduğu gerçeğinden hareketle kurulacak olan bu merkez, eğitim ve ekonomik kalkınma arasındaki bağlantılar ve bunların dağılımı konusunda araştırmalar ve eğitim çalışmalarının yürütülmesini sağlayacak.

Merkezde, ekonomik büyümeyi etkileyen mekanizmalar, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretime girişleri etkileyen ekonomik ve ekonomik olmayan faktörler, eğitimin finansmanında alternatif metotlar, hükümetler ve eğitim sistemlerindeki rolleri, eğitimde özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının rolleri, dünya çapında etkin ve kaliteli bir eğitim sistemine ulaşmak için eğitimde reform çabaları konuları incelenecek.

Ofisin başkanlığını Columbia Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Ekonomisi Programı Direktörü Prof. Dr. Francisco L. Rivera-Batiz yürütecek.

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