“Eğitim ve bilim Türkiye’den silinmez isteniyor”

CHP İstanbul Milletvekili avukat Mahmut Tanal, müfredat değişikliğini hatırlatarak, “bir ülkede eğitim her şey demektir. Aydınlık, ahlaklı, demokratik nesiller yetiştirmek istiyorsak öncelikle eğitime ağırlık vermeliyiz. Ancak ülkemizde maalesef bilim ve eğitim silinmek isteniyor” ifadesini kullandı.

Tanal, “Bir ülke kendi tarihini bilmezse, tarihinde yapmış olduğu hataları anlamadan doğruya ulaşamaz demektir. Bir doktor insan vücudunun gelişimini, bir mühendis matematiği, bir avukat adaleti bilmezse sizler orada sağlıklı, huzurlu ve geleceğe dinç adımlarla koşan bir millet göremezsiniz. Ancak tarih, bilim, sanat, ne yazık ki eğitim sisteminde her dakika içi daha da boşalan birer kavram olmaktan öteye gidemiyor. Bakınız Milli eğitim bakanlığı müfredatı değiştirdi. Toplumda bu değişikliğe karşı inanılmaz bir muhalefet var ancak bakanlık, bu sesleri duymazdan gelerek Atatürk ve Atatürkçülüğün içi boşaltılmakta ve daraltılmaktadır. İsmet İnönü ve Lozan önemsizleştirilmektedir. Bunlar milli değerlerimizdir. 15 Temmuz günü yapılmak istenen darbe tüm halkımıza karşı yapılmıştır. Bu darbeyi tabii ki lanetliyoruz. Darbe teşebbüsü sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Ancak şöyle de bir gerçek var ki bu darbecilere verilen dirençten önce ülkede sanki hiç demokrasi isteyen bir halk olmamış gibi yapamazsınız. Kurtuluş savaşımıza bakın insanlarımız ülkenin geleceği için çocuklarının üstündeki battaniyelerle mermileri sardılar topları sardılar tüfekleri sardılar! Bu diriliş hikayesini basitleştirmek kimsenin haddi değildir" açıklamasında bulundu.

Sözlerine Eğitim-Bir-Sen üzerinden devam eden Tanal, “Tabii bakın müfredat değişikliğinden hemen önce müfredat değişikliğiyle ilgili olarak bir rapor hazırladı. Raporda özellikle Atatürk İlke ve İnkılaplarının terkedilmesi ağırlık kazanıyordu. Müfredat değişikliğine bakıldığında ise bu düşüncenin aynen tezahür ettiğini görüyoruz. Bu ülkenin kurucu değerlerinin müfredatta ağırlığının azaltılması demek Türkiye’yi Türkiye yapan değerleri azaltmak demektir.” Dedi.

Müfredatta ayrıca diğer önemli değişikliklerin de yapıldığına dikkat eden Tanal, “Felsefe dersi azaltıldı. Bu doğrultuda insanlarımızın düşünmesini istemiyorlar. Tarih kitabından 2. Dünya savaşıyla ilgili kısımda İsmet İnönü kaldırıldı. Atatürk’ün silah arkadaşı olan ve 2. Dünya savaşına ülkemizi sokmayarak milletimizi felaketten döndüren birisinin yapmış olduğu derin siyaseti kıskananlar, biz bunu yapamıyoruz sürekli tüm dünyayla kavgalıyız biz böyle politika beceremiyoruz ancak becerenleri de milletimiz görsün istemiyoruz anlayışıyla hareket ediliyor” açıklamasında bulundu.

