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Eğitim uçağı, Isparta’da gövde üzerine indi (2)- Yeniden

Tolga ÖZBEK/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA Süleyman Demirel Havalimanı’nda eğitim uçuşu yapan TC-NEC tipi tek motorlu uçak, gövde üzerine indi

28 Kasım 2017 19:48

Tolga ÖZBEK/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA Süleyman Demirel Havalimanı’nda eğitim uçuşu yapan TC-NEC tipi tek motorlu uçak, gövde üzerine indi. Uçağın pervanesinde hasar meydana geldi. Eğitim uçağı, geçen yıl mayıs ayında da iniş takımlarının açılmasının unutulduğu için gövde üzerine inmişti.
Olay saat 12.30’da meydana geldi. Er-Ah Uçuş Okulu’na ait olan tek motorlu Cessna 172RG tipi uçağı, eğitim uçuşu sonrasında Isparta Havalimanı’na alçalarak indi. Ancak iddiaya göre pilot iniş takımını açmayı unuttu. Gövde üzerine iniş sonrasında uçakta bulunan öğretmen ve öğrenci pilot olayı yara almadan atlattı.
İniş takımları yerde açılan uçak bakım için hangara alındı. Uçağın pervanesinde iniş sırasında hasar meydana geldiği belirlendi. Olayla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kaza Kırım İnceleme ekipleri soruşturma başlattı.

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