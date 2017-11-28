Eğitim uçağı, Isparta’da gövde üzerine indi

Tolga ÖZBEK/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA Süleyman Demirel Havalimanı’nda eğitim uçuşu yapan TC-NEC tipi tek motorlu uçak, gövde üzerine indi. İniş takımları açılmayan uçakta bulunan öğretmen ve öğrenci pilotun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay saat 12.30’da meydana geldi. Er-Ah Uçuş Okulu’na ait olan tek motorlu Cessna 172RG tipi uçağı iniş için alçalması sırasında iniş takımları teknik sorun nedeniyle açılmadı. Bunun üzerine pilotlar pas geçti. Havada yapılan tüm işlemlere rağmen iniş takımları açılmayınca gövde üzerine iniş kararı alındı.

Pilotlar TC-NEC tescilli uçakla Süleyman Demirel Havalimanı pistine gövde üzerine indi. Öğretmen pilot ve öğrenci pilot hemen uçağı terk etti. Herhangi bir yangın riskine karşılık ARFF olarak adlandırılan itfaiye ve kurtarma ekipleri de uçak etrafında önlem aldı. Öğretmen ve öğrenci pilotun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aynı uçak, 10 Mayıs 2016 tarihinde de benzer arıza nedeniyle gövde üzerine inmiş, tamir edilerek yeniden uçmuştu.



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