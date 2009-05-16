Eğitim uçağı inişte devrildi

Tekirdağ'ın Çorlu Havaalanı'ndan kalkan eğitim uçağı İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Çantaköy beldesi yakınlarında boş bir araziye zorunlu iniş yaptı.



Edinilen bilgiye göre, Sindel Havacılığı ait CESNA-172 tipi uçak, saat 14.00 sıralarında Çorlu Havaalanı'ndan eğitim uçuşu için havalandı. Pilot Güngör Yağlıcan'ın kullandığı uçak, saat 14.30 sıralarında Çantaköy beldesi yakınlarındaki boş bir araziye inmek zorunda kaldı.



İniş yaptıktan sonra devrilen uçaktan yara almadan çıkan öğretmen pilot Güngör Yağlıcan ve pilot öğrenci Metehan Ateş, Silivri Devlet Hastanesine götürüldü.



Hastane yetkilileri Yağlıcan ve Ateş'in sağlık durumlarının iyi olduğunu, tedbir amaçlı hastaneye getirildiklerini belirttiler.



Uçağın zorunlu iniş yapmasıyla ilgili araştırmalar sürdürülürken, jandarma ve Çorlu Havaalanı yetkilileri de olayla ilgili bilgi aldı.

