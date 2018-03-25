İsmail AKKAYA- Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, açılan ve 120 yıldır kullanılan 2 bini aşkın eğitim materyalinin sergilendiği İl Eğitim Tarihi Müzesi, eğitim tarihine ışık tutuyor. Müzede, öğrencilerin giydiği siyah önlükten Osmanlıca yazılmış, diplomalara, kayıt defterlerinden piyanoya, dondurulmuş deney hayvanlarından yatılı okullarda kullanılan çamaşır makinası ve ütüye kadar her türlü eğitim aracını bulmak mümkün.

Konya\'da geçen yıl 24 Kasım Öğretmen Günü\'nde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 1899 yılında Anadolu\'daki ilk müzelerden biri olarak açılan ve daha sonra anaokulu olarak kullanılan Müzeyi Hümayun binasına \'İl Eğitim Tarihi Müzesi\' açıldı. Müzede 120 yıldır kullanılan eğitim araç gereçleri sergileniyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, \'İl Eğitim Tarihi Müzesi\'nde 2 bini aşkın eğitim materyalin bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

\'\'1899 yılında Konya Lisesi\'nin açılış tarihinden itibaren kullanılan bütün eğitim materyalleri burada sergilenmek suretiyle, eğitim tarihimize ışık tutmuş olduk. Bugün öğrencilerimiz, tamamen e- okul üzerinden elektronik ve dijital ortamda eğitim öğretim, kayıt, nakil işlemleri yaparken; acaba bu işlemler geçmişte nasıl yapıldı diye, merak edip müzemizi ziyaret ederse, çok ciddi bir fikir sahibi olacak. Müzemiz iki odadan oluşuyor. Burayı daha zenginleştirmek arzusundayız. Konya genelinden topladığımız materyallerde var. 100 yılı aşkın sürecin nasıl işlediğiniz ve günümüze nasıl geldiğini görülmüş olacak.\'\'

Müze içinde Osmanlıca ve Latin harfleriyle yazılan diplomaların bulunduğunu belirten Gürsoy, \'\'Osmanlıca yazılmış olan öğrenci kayıtları, diplomalar ve günümüz Türkçesiyle yazılmış olanları bir arada sergileyerek, Osmanlının son dönemi ve harf devrimiyle birlikte Latin alfabesine geçişi de çocuklarımıza görsel olarak göstermeyi hedefledik. Böylelikle eğitim tarihine kısa bir bakış acısını çocuklarımıza kazandırmak istedik. Tabi çocuklarımız müzeye geldiğinde o döneme ait ders materyallerini de görüyorlar. Burada canlı hayvan figürlerimiz, deney aletlerimiz var. O dönemde kullanılmış ders araç gereçleri var. Yatılı okullarda kullanılan çamaşır makinası, ütü, kız meslek lisesinde kullanılan dikiş makinasına varıncaya kadar geçmişten günümüze kadar kalabilmiş, malzemeleri sergilemeye çalıştık\'\' diye konuştu.

Müzenin geçen yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nde açıldığını hatırlatan Gürsoy, şu ana kadar 3 bin öğrencinin müzeyi ziyaret ettiğini belirtti. Gürsoy, \'\'Asıl hedefimiz, bugünün şartlarında okuyan öğrencilerimize, dünün şartlarını ve imkanlarını gösteriyoruz ki ülkemizin eğitimde geldiği noktayı çok iyi anlasınlar amacındayız\'\' dedi.



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