Eğitim sistemindeki tüm sınavlar yeniden düzenlenecek

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, 4 gün boyunca sürecek olan \'2023 Eğitim Vizyonu Çerçevesinde Beceri Temelli Çoktan Seçmeli Örnek Soru Yazım Çalıştayı\' başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, \"Eğitim sistemimizdeki tüm sınavlar amacı, içeriği, soru tiplerine bağlı yapısı ve sağlayacağı yarar bağlamında yeniden düzenlenecek\" dedi.

Bolu\'da, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve öğretmenlerin katıldığı ve 4 gün sürecek olan \'2023 Eğitim Vizyonu Çerçevesinde Beceri Temelli Çoktan Seçmeli Örnek Soru Yazım Çalıştayı\' bir otelde yapıldı. Açılışta konuşan Sadri Şensoy, bu ilk çalıştayın eğitimde katılımın ve soru çeşitliliğinin artmasını hedeflediğini söyledi. Şensoy, 2023 eğitim vizyonunda birinci hedefin eğitim kalitesinin artırılması için ölçme değerlendirme yöntemleri etkinleştirilmesi olduğunu ifade ederek, \"Eğitim sistemimizdeki tüm sınavlar amacı, içeriği, soru tiplerine bağlı yapısı ve sağlayacağı yarar bağlamında yeniden düzenlenecek. 2023 eğitim vizyonunda hedeflenen \'ölçme değerlendirmedeki soru yaklaşımı, akıl yürütme, eleştirel düşünme, yorumlama, tahmin etme zihinsel becerilerin sınanması öne çıkacaktır\' şeklinde açıklandı. Bilgi depolamak, formül ezberlemek gibi işlemlere ihtiyacın kalmadığı bir yaklaşım sergilenecektir. Bu çalıştayın da amacı bu tip soruların yazılması olacaktır. Sınav öncesi her ay paylaşılacak örnek sorularla belirsizlik ortadan kaldırılacak ve öğrencilerin deneyimi artırılacak\" dedi.

\'ÖĞRETMEN SINAVLARINDA DA DEĞİŞİM OLACAK\'

Şensoy, 3 yıl içerisinde öğretmen sınavlarında da bu değişimin olacağını belirterek, şöyle konuştu: \"2023 eğitim vizyonunda belirtilen bu hedef doğrultusunda Ekim ve Kasım aylarında yayınlanan örnek soruları, bakanlığımızın merkez teşkilatındaki öğretmenlerimizle ve akademisyenlerin desteğiyle hazırladık. Katılımın ve soru çeşitliliğinin artması için 2023 vizyonunda belirtilen çerçevede \'beceri temelli çoktan seçmeli örnek soru çalışması\' çalıştayını yapmak istedik ve bunun da ilkini Bolu\'da yapıyoruz. Bu anlamda yapılan ilk çalıştay olacak. Çalıştaylarımızı bundan sonra da devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bu büyük dönüşümün ilk parçası olarak gördüğüm bu soru yapısı ve sınav değişimi 3 yıl içerisinde, okullarımızda merkez sınavlarda olduğu gibi öğretmen sınavlarında da olacak.\"



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