Neredeyse her milli eğitim bakanının kendine has görüşüyle değiştirdiği eğitim politikaları tartışmaları sürüyor. Her yeni bakan aileleri ve çocukları mağdur etmeye devam ediyor.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan öğrendiği bir sözü "Bayıldım" diyerek aktardı.

Hakan şöyle yazdı:

"Rahmetli Nurettin Topçu’nun şöyle bir sözü varmış:

'Eğitim sistemimizin iki eksiği var. Bir: Eğitim. İki: Sistem'

Vallahi bayıldım bu saptamaya."