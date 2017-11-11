Eğitim sırasında el bombası patladı: 2 asker yaralı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - TUNCELİ’nin Pülümür İlçesi\'ndeki Hasangazi Jandarma Karakolu\'nda eğitim sırasında el bombasının kazara infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı.

Pülümür İlçesi\'ndeki Hasangazi Jandarma Karakolu\'nda gece eğitimi yapan askerlerden birinin elinde bulunan el bombası, fünyesinin kazayla çekilmesi sonucu patladı. Patlamada, 2 uzman onbaşı yaralandı. Yaralı askerler, hemen Pülümür Sağlık Ocağı\'na kaldırıldı, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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