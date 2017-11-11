T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eğitim sırasında el bombası patladı: 2 asker yaralı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - TUNCELİ’nin Pülümür İlçesi'ndeki Hasangazi Jandarma Karakolu'nda eğitim sırasında el bombasının kazara infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı

11 Kasım 2017 02:51

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - TUNCELİ’nin Pülümür İlçesi\'ndeki Hasangazi Jandarma Karakolu\'nda eğitim sırasında el bombasının kazara infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı.
Pülümür İlçesi\'ndeki Hasangazi Jandarma Karakolu\'nda gece eğitimi yapan askerlerden birinin elinde bulunan el bombası, fünyesinin kazayla çekilmesi sonucu patladı. Patlamada, 2 uzman onbaşı yaralandı. Yaralı askerler, hemen Pülümür Sağlık Ocağı\'na kaldırıldı, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erkan BAYELAZIĞ DHATUNCELİnin PülümürJandarma KarakoluPülümürHasangazi Jandarma KarakoluPatlamadaYaralıPülümür Sağlık OcağıElazığ FıratHastanesiTedaviyeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24