Eğitim Sigortası da gelir vergisi avantajını içinde barındırıyor

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Eğitim yılının başladığı dönemde yeniden gündeme gelen eğitim sigortası, bir hayat sigortası ürünü olduğu için, gelir vergisi avantajını içinde barındırıyor ve sigorta ettirene ortalama yüzde 25 yarar sağlıyor.

Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, eğitim sigortasının en iyi koşullarda nasıl yaptırılabileceğini şöyle açıkladı:

Eğitim sigortasına neden ihtiyaç var?

Teknoloji ve imkânlar her ne kadar gelişmiş olsa da bugünün dünyasında varlık göstermek, başarıya ulaşmak, doğru meslek seçimi ile mutlu olmak eskisine kıyasla artık çok daha zor.

Bu anlamda her yeni nesil biraz daha zorlayıcı bir süreçten geçiyor ve eğitim, bir küresel rekabet alanı olarak karşımızda duruyor. Eğitim sigortası, işte bu sorumluluğu paylaşmak için var.

Yalnızca anne-babalar olarak hepimizin duyduğu “benden sonra ne olacak?” kaygısını değil aynı zamanda çocuklu ailelerin omuzlarındaki bütçe yükünü de hafifletmek eğitim sigortasının işi olmalı.

Dolayısıyla doğru eğitim sigortasını seçerken öncelikli kriterlerin başında bugüne dair somut çözümler sunup sunmadığı geliyor.

Kimler eğitim sigortası yaptırabilir? Yalnızca anne-baba mı?

Elbette hayır, bir çocuğun geleceği ile ilgili kaygı duyan herkes bu hakka sahip. İster kendi çocuğunuz olsun ister kan bağınız bulunmayan bir evlat, onun iyi bir eğitim alması sizin için önemliyse, bütçenizden ayıracağınız küçük bir meblağ ile bu hayalinizi garantiye alabilirsiniz. Hayat Sigortası Risk Kabul Şartları’na uyan 18 ve 65 yaş aralığında bulunan her birey, bir veya birden fazla çocuğun eğitimi için sigorta yaptırabilir.

Bir veli, eğitim sigortası seçerken nelere dikkat etmeli?

Eğitim Sigortası ürünleri arasından bir tercih yapacak olan velilere önerim, 3 temel kriteri değerlendirmeleri olur. Muhakkak ki fiyat kriteri öncelikli olarak belirleyici olmalı.

Toplam teminat tutarı karşılığında yapacağınız aylık/yıllık ödemeyi mutlaka kıyaslayın. İkinci kriter, sigorta şirketinizin size olası bir gelecekteki olumsuz senaryo dışında bugüne dair ne gibi ek faydalar sağladığı.

Hangi asistans hizmetlerini veriyor? Bu hizmetlerden yararlanma olasılığınız nedir? Yararlandığınız takdirde bütçenizde eğitim sigortasına ayırdığınız paydan daha geniş bir avantaj alanı elde edebiliyor musunuz?

Üçüncüsü ve belki de en önemlisi ise, size ve çocuklarınıza hayatî bir taahhütte bulunan bu sigorta şirketinin hizmet kalitesi.

Eğitim sigortası yapılırken çocuğun ve velinin yaşı önemli mi? Hangi yaştan/hangi sınıftan itibaren yaptırmak avantajlı?

Kişilere ve koşullara bağlı olarak değişmekle beraber, hem hayatın kötü sürprizlerine karşı hazırlıklı olmak hem de aile bütçesine destek olan bakıcı, okul öncesi eğitim, kurs vb. gibi pek çok alanda indirim ve kampanyalardan faydalanmak adına, eğitim sigortasına ne kadar erken başlansa o kadar avantajlı.

Anaokulundan üniversite mezuniyetine kadar tüm süreci kapsayacak 20 yıllık bir plan tercih edilebilir. Sigorta şirketinizin size sunduğu ek hizmetler bu anlamda belirleyici olacaktır.

30 yaşında bir velinin, bu yıl ilkokula başlamış önünde 16 yıllık eğitim hayatı olan çocuğu için 480 bin lira teminatlı eğitim sigortası yaptırdığını varsayalım. Bu durumda örnek prim ödemeleri ne kadar oluyor?

Bu koşullarda bir velinin yapacağı ödeme tutarı, aylık 96 lira, yıllık ise toplam bin 152 liradır. Örneğin yıllık 30 bin lira eğitim masrafı olan ve çocuğunun 16 yıllık eğitim hayatı için sigorta yaptırmak isteyen bir veli, ilk yıl 480 bin lira teminatlı ürün ile sigortayı yaptırır, ikinci yıl 450 bin lira, üçüncü yıl 420 bin lira şeklinde bu teminat yıllar itibariyle azalır ve herhangi bir dönemde, olumsuz senaryo yaşanması halinde sigortadan alınacak tutar ile çocuğun geri kalan tüm eğitim masrafları karşılanır.

Eğitim sigortasına devlet desteği de söz konusu. Ebeveyn vergi indirimi ile birlikte yukarıdaki örneğe göre aylık ne kadar prim ödeyecek?

Eğitim Sigortası’nda çalışan velinin avantajlı bir durumu var: Gelir Vergisi ödemekle yükümlü olan herkes, Hayat Sigortası ödemelerini gelir vergisi matrahından düşebiliyor.

Eğitim Sigortası da bir Hayat Sigortası ürünü olduğu için gelir vergisi avantajını içinde barındırıyor ve sigorta ettirene ortalama yüzde 25 yarar sağlıyor. Bir önceki örnekte bahsettiğimiz velimiz böylelikle aylık 96 lira yerine ortalama 72 lira ödemiş olur. Bu durumda yıllık ödemesi de 1,152 liradan ortalama olarak 864 liraya inmiş olur.