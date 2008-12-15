Eğitim-Sen:'Eğitim bütçesi umut vermiyor'

Eğitim Sen Genel Sekreteri Mehmet Bozgeyik, 2009 yılı için eğitime ayrılan bütçenin, "eğitimin niteliğini yükseltmek için umut verdiğini söylemenin mümkün olmadığını" savundu.



Bozgeyik, yaptığı yazılı açıklamada, 2009 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulunda yarın görüşülmeye başlanacağını anımsattı. 2008 yılında 22.9 milyar YTL olan eğitim bütçesinin, artan okul, derslik ve öğrenci sayısına rağmen 2009 yılı için 27 milyar 883 milyon 696 bin YTL olarak öngörüldüğünü belirten Bozgeyik, "ayrılan bütçenin sadece zorunlu harcamaları karşılayacağını, 2009 yılında da eğitim sisteminin geçmiş yıllarda olduğu gibi yine sorunlarla baş başa kalacağını" ileri sürdü. Bozgeyik, şu görüşlere yer verdi:



"Milli Eğitim Bakanlığı okullara yeterli ödenek ayırmadığı için eğitim harcamalarının önemli bir bölümü öğrenci velilerinin üzerinden çeşitli adlar altında karşılanmaktadır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi son dönemde okulların elektrik ve doğalgaz borçlarının da velilere ödettirilmesi için girişimler yapılmaya başlanması düşündürücüdür. 2009 yılı eğitim bütçesi gerek genel içeriğiyle gerekse eğitime ayrılan payın ihtiyacın çok altında olması nedeniyle önümüzdeki yılın eğitim emekçileri, öğrenciler ve öğrenci velileri açısından çok daha zor geçeceğini bugünden göstermektedir. Anlaşılan odur ki AKP hükümeti eğitimin sorunları arttıkça eğitimi kamu kaynaklarıyla finanse etmek yerine bütçeden yeterli pay ayırmayarak eğitimin ve yükseköğretimin giderlerini tamamen yurttaşların üzerine yıkmak istemektedir." Yükseköğretim için ayrılan 8 milyar 772 milyon YTL'nin de yeterli olmadığını öne süren Bozgeyik, yükseköğretim bütçesinin yüzde 52'sini personel harcamalarının oluşturduğuna işaret etti.

