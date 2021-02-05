Eğitim sendikalarından Türkiye Maarif Vakfı tepkisi: Çocuklarımızın hakkı gasp edilip yurt dışına aktarılıyor

Cumhurbaşkanı kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinden vakfa 1 milyar 231 milyon 98 bin lira aktarılabilecek. Karar Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Eğitim sendikaları, “Çocuklarımızın hakkı gasp edilip yurtdışına aktarılıyor” tepkisini gösterdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Maarif Vakfı’na aktarılan her mali kaynak, MEB’in ülkemizin ekonomik zorluk içinde yaşamını devam ettiren milyonlarca ailenin ve çocuklarımızın ihtiyacının başka yerlere aktarılması anlamına gelmektedir. Uzaktan eğitimden uzak kalan milyonlarca çocuğumuzun bilgisayar, tablet, internet ihtiyacını karşılamayan MEB’in Maarif Vakfı’na bu kadar büyük paraları ayırması, çocuklarımızın hakkının devlet eliyle gasp edilmesinden başka bir şey değildir. Sendika olarak ülkemizin kıt bütçesinin kendi yoksun çocuklarına ayrılmasının dışında hiçbir uygulamayı kabul etmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz” dedi.

Yıldırım, vakfın uzun yıllar FETÖ tarafından yönlendirildiğini hatırlatarak “Başka ülkelerdeki eğitim faaliyetinin sadece sahipleri değiştirilerek devam ettiriliyor olmasının gerekçeleri kamuoyuna açıklanmalı” dedi.

İstanbul Eğitim Sen 1 No’lu Şube Sekreteri Barış Uluocak, ilgili yasanın kabul edildiği tarihten bu yana Maarif Vakfı’na milyonlarca lira aktarıldığına dikkat çekere, "MEB bütçesi Maarif Vakfı’na değil, uzaktan eğitime erişemeyen öğrenciler, okulların yüz yüze eğitime güvenle başlayabilmesi için alınacak önlemler, öğrencilerimiz, eğitim emekçileri için kullanılmalıdır" dedi.