Eğitim Sen'den sansüre protesto

Eğitim Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç, sendikanın internet sitesinin erişime kapatılmasının, "demokrasiye, özgürlüğe ve bilime saldırı" olduğunu savundu.



Kılıç, sendikanın genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Eğitim Sen'in internet sitesinin, kamuoyunda "Harun Yahya" olarak bilinen Adnan Oktar'ın, Gebze 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden aldığı bir kararla 24 Eylül 2008'den itibaren engellendiğini hatırlattı.



İnternet sitelerini günde binlerce kişinin ziyaret ettiğini ve sendikal faaliyetleri kolaylaştırıcı bir işlevi olduğu için önemsediklerini belirten Kılıç, şunları kaydetti:



"Sistemimizin kapatılmış olması, demokrasi, özgürlük ve bilime saldırıdır; sendikamızın faaliyet alanlarından birisinin engellenmesi anlamını taşımaktadır. Eğitim Sen'in internet sitesi, kamuoyunda evrensel ve bilimsel bir gerçek olarak kabul edilen evrim teorisine karşı yaradılış teorisini savunmasıyla ünlenen Adnan Hocacılar tarafından biyoloji öğretmenlerine gönderilen Yaradılış Atlası ile ilgili yaptığı açıklama gerekçe gösterilerek erişime engellenmiştir. Bir eğitim ve bilim örgütü, bilimselliği kanıtlanmış gerçekleri ifade ettiği için bilim dışı düşünceleri ifade etmekle suçlanmıştır. Bunun bir mahkeme kararı ile tescil edilmesinin akılla izah edilebilir bir yanı yoktur."

