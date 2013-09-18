Eğitim-sen'den Kürtçe ders

Anadilde eğitime dikkat çekmek amacıyla Eğitim-sen Diyarbakır şubesi üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bahçesinde, sembolik Kürtçe matematik dersi verdiler.

Bir öğretmenin verdiği derse sendika üyeleri katıldı. Hükümetin anadilde eğitim hakkını zorunlu kılmak için böyle bir eyleme başvurduklarını ifade eden Eğitim-Sen Şube Başkanı Kasım Birtek, “Burada bir medeniyet dili var. Ve o dil çeşitli branşlarda da kullanılabiliyor. Devlet, ‘Kürtlerin hazırlıkları yok, işte eğitim hakkı verirsek kim verecek’ gibi söylemleri var. Bunu çürütmek amaçlı bizim her türlü hazırlıklarımız devam ediyor. Başbakan’ın çeksin gitsinler, Bület Arınç’ın gitsinler Kuzey Irak’ta dil eğitimi görsünler gibi bir tavırları vardı. Biz bu toprakların sahipleriyiz. Buranın yerlileriyiz ve hiçbir yere gitmiyoruz” dedi.