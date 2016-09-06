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15 Temmuz Darbe Girişimi

Eğitim Sen'den Başbakan'ın "14 bin öğretmen açığa alınacak" sözlerine tepki: Darbeyi fırsata çevirmek istiyorlar

"Terörist öğretmen olmaz"

06 Eylül 2016 10:38

Başbakan Binali Yıldırım'ın, pazar günkü Diyarbakır programında "14 bin öğretmenin terörle ilişkisi var, incelemelerimiz sürüyor. Bu kişiler tedbiren açığa alınacak" sözlerine Eğitim Sen'den "Darbeyi fırsata çevirmek istiyorlar" yanıtı geldi.

Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, "Terör örgütüyle ilişkisi olan öğretmen aranıyorsa, Eğitim Sen'in değil, AKP'ye yakın olan Eğitim Bir Sen'in incelenmesi gerekiyor" dedi.

Cumhuriuyet'ten Deniz Ülkütekin'in haberine göre, Karaca’nın sözleri şöyle; “Darbe ile ilişkili olanları arıyorlarsa Eğitim Bir Sen kadrolarına bakmaları gerekiyor. Darbe sürecini muhalif, farklı düşünen kadrolara genişletmek istiyorlar. 14 bin sayısının neye göre belirlendiğini bilmiyoruz. Darbeyi fırsata dönüştürmek istiyorlar.”

 

Terörist öğretmen olmaz

 

Eğitim İş Genel Başkanı Veli Demir de yaptığı açıklamada, tedbir amaçlı açığa almanın doğru olmayacağını söyledi. Demir şöyle konuştu: “Elbette teröristten öğretmen olmaz. Terör örgütüyle kimin ilişkisi varsa açığa çıkarılıp görevden uzaklaştırılmalı. Ancak bunun için soruşturma, mahkeme süreçleri olmalı. ‘14 bin öğretmeni atıyorum’ demek cadı avından başka bir şey değil. Bu uygulamaya kesinlikle karşıyız.” Benzer durumun, Aktif Sen üyesi olduğu için FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan 28 bin öğretmen için de geçerli olduğunu söyleyen Demir, açığa almaların ardından Güneydoğu’daki eğitimde ciddi şekilde aksama ihtimali olduğunu da sözlerine ekledi.

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