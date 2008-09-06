Eğitim-Sen'den Bakanlığa dava

Eğitim-Sen, 2005 yılında müdür yardımcılığı sınavını ilk değerlendirmede kazanıp, ikinci değerlendirmede puanı yükselenlerin Ağustos 2008'de değerlendirme kapsamından çıkarılmalarına ilişkin Bakanlık emrine dava açtı.





Eğitim-Sen, 26 Mart 2005 tarihli Müdür Yardımcılığı sınavını ilk değerlendirmede kazandıktan sonra, ikinci değerlendirmede puanını yükselten müdür yardımcısı adaylarının 2008-2 yönetici atamalarında değerlendirme kapsamına alınmaması üzerine yargı yoluna başvurdu.



Eğitim-Sen, söz konusu müdür yardımcısı adaylarının 2008-2 yönetici atamalarında değerlendirilmeye alınmamasına ilişkin işleminin iptali ve bu işlemin dayanağı olan 17 Temmuz 2008 tarih, 53724 sayılı MEB Personel Genel Müdürlüğü emrinin iptali için Danıştay'a dava açtı.



Eğitim-Sen, söz konusu davanın gerekçesinde, “İki yıllık sürenin geçmesinden idare sorumlu olduğundan bu zamanaşımı süresinin, sınav kazananların değerlendirmeye alınacağının duyurulduğu 14 Ağustos 2008 tarihinden başlaması gerektiği”ni belirtti.

