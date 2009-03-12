Eğitim-Sen tebeşir bıraktı!

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Antalya ve Kocaeli Şubesi üyeleri, "tebeşir bırakma" eylemi yaptı.



Eğitim-Sen Antalya Şubesi Sekreteri Sevgi Gökten, okuduğu basın açıklamasında, maaşların enflasyon karşısında erimesinin, mal ve hizmetlere peş peşe yapılan zamların, toplumun tüm kesimleri gibi eğitim ve bilim emekçilerinin de krizden ve krizin yarattığı sonuçlardan etkilenmesine neden olduğunu belirtti.



Borcu olmayan eğitim emekçisi bulunmadığına dikkati çeken Gökten, şunları kaydetti:



"Eğitim emekçisi ciddi bir borç batağı içine itilmiştir. Yaşanan kriz süreci, eğitim sisteminin niteliğini belirleyen sorunların temelindeki eşitsizlik ve adaletsizlik uygulamaları artırmıştır. Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar eğitimin tüm kademelerinde yıllardır çözüm bekleyen yapısal sorunlar, son dönemlerde daha da derinleşmiştir."



Basın açıklamasının ardından sendika üyeleri, Milli Eğitim Müdürlüğü binasının bahçesine tebeşir bıraktı. Sendika üyeleri, ardından israf olduğunu belirterek, tebeşirleri topladılar.



Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi de üyeleri bazı taleplerinin yerine getirilmemesi nedeniyle "tebeşir bırakma" eylemi ile hükümeti protesto etti.



Hürriyet Caddesi'nde toplanan bir grup sendika üyesi, pankartlar açıp slogan atarak Milli Eğitim Müdürlüğünün bulunduğu Kocaeli Valiliği önüne geldi. Eğitim-Sen Kocaeli Şube Başkanı Veysel Kaplan, burada yaptığı açıklamada, ekonomik krizin "eğitim sisteminin niteliğini belirleyen sorunlar"ın temelindeki eşitsizlik ve adaletsizliği artırdığını savundu.



Okul öncesi eğitimden, üniversiteye kadar eğitimin tüm kademelerinde yıllardır çözüm bekleyen sorunların son dönemde daha da derinleştiğine dikkati çeken Kaplan, "Tüm bu sorunlara siyasi iktidarların eğitim sistemini kendi ideolojileri etrafında biçimlendirme çabalarını da eklediğimizde yaşanan sorunların boyutları farklılaşmaktadır" diye konuştu.



Açıklamanın ardından sendika üyeleri yanlarında getirdikleri tebeşirleri Kocaeli Valiliği önüne bırakarak eylemi sonlandırdı.

