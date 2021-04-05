Eğitim Sen Şube Başkanı Köklü: Bakan aşı olunca tüm eğitimciler aşılanmış gibi algı oluşturuldu, sağlığımızdan endişe ediyoruz

Eğitimde, Ankara'da düne kadar sürdürülen yüz yüze eğitimin faturası ağır oldu. Çok sayıda okulda Covid-19 vakası görülen Başkent'te, bir lisede tam 27 öğretmen virüse yakalanırken eğitimciler, "Bakan aşı olunca biz de mi aşılı sayıldık. Düzenli test ve aşı istiyoruz" dedi.



Başkent'te artan vaka sayıları sonrasında Ankara İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu 5, 6, 7 ile 9, 10 ve 11'inci sınıflarda uzaktan eğitime geçme kararı aldı. Eğitimciler, kararın sorunu çözmediğini, tüm eğitimcilerin acilen aşılanması gerektiğini söyledi. BirGün'den Mustafa M. Bildircin'e konuşan Eğitim Sen Ankara 2 No'lu Şube Başkanı Hüseyin Köklü, "Bakan aşı olunca tüm eğitimciler aşılanmış gibi algı oluşturuldu. Sağlığımızdan endişe ediyoruz" dedi.

Ankara'nın en kalabalık ilçelerinden Çankaya, Yenimahalle ve Gölbaşı'ndaki toplam 66 okuldan 50'sinde Covid-19 vakası görüldü. Yalnızca Çankaya'daki Kirami Refia Alemdaroğlu Anadolu Lisesi'nde 27 kişinin salgına yakalandığı öğrenildi. Salgına yakalananlardan dördünün hastalık sürecini ağır yaşadığı bildirildi.

Artan vaka sayıları üzerine dün toplanan Ankara İl Hıfzısıhha Kurulu, 8 ve 12'nci sınıflar hariç ortaöğretim ve lisedeki tüm kademelerin uzaktan eğitime geçeceğini bildirdi.



Eğitim Sen Ankara 2 No'lu Şube Başkanı Hüseyin Köklü, "Tüm öğretmenler aşılacak" vaadine karşın halen yüz binlerce öğretmenin aşı sırasına alınmadığını vurguladı. Köklü, "Bakan aşı olunca öğretmenler de aşı olmuş mu sayıldı?" diye sorarak kamuoyunda, "Öğretmenler aşılandı" gibi yanlış bir algı olduğunu savundu.

Sorunun Ankara ile sınırlı kalmadığını, çok sayıda kentte yüz yüze eğitimin artan vaka sayısına karşın sürdürüldüğünü belirten Köklü, "Yüz yüze eğitim ısrarından vazgeçilmeli. Tüm öğretmenler aşılanmalı, okullarda düzenli test yapılmalı" diye konuştu.