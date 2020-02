Eğitim-Sen Şube Başkanı Bulut, 'Performans Değerlendirme Sistemi'ni eleştirdi

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Eğitim-Sen Şube Başkanı Abdurrahman Bulut, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 yılına kadar yürürlüğe konulması planlanan ‘Performans Değerlendirme Sistemi’nin, öğretmenleri angarya çalışmaya yönlendireceğini söyledi.

Şube binasında, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Sendika Başkanı Abdurrahman Bulut, ‘Performans Değerlendirme Sistemi’nin her açıdan öğretmenleri baskı altına alacağını savundu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenleri baskı altına almak istediğini ifade eden Bulut, \"Mesleki yeterliliklerini geliştirmek için öğretmenleri objektifliği tartışılır değerlendirmelere ve sınavlara tabi tutmak, ağır performans baskısı altında angarya çalışmaya yönlendirmektedir\" diye konuştu.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ NASIL UYGULANACAK?

Performans Değerlendirme Sistemi ile öğretmenlerin her yıl öğrenci, veli ve eğitim yöneticilerinin değerlendirmesi ile karşı karşıya kalacağını söyleyen Bulut sistemi şöyle anlattı:

\"Dört yılda bir düzenlenecek sınavla öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri ölçülecek. Öğretmenlere verilecek performans puanının yüzde 25’ini müdür notu, yüzde 15’ini veli notu, yüzde 20’sini zümre öğretmenlerin notu, yüzde 15’ini diğer öğretmenlerin notu, yüzde 10’unu özdeğerlendirme puanı oluşturacak. Öğretmenlerin sınava girdikleri yıl puanlarının yüzde 30’unu sınav notu oluşturacak. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmelerinin yenilenmesinde, eğitim yöneticileri atamalarında, ek hizmet puanı verilmesinde, yurtdışı görevlerde, başarı belgesi alımında ve kariyer basamaklarında yükselmelerde performans değerlendirme sistemi kullanılacak. Performans değerlendirmesinden düşük not alan öğretmenler hizmet içi eğitimlere katılıp, her yıl yapılacak olan sınava girecekler.\"

Bulut, Eğitim-Sen olarak sistemin yürürlüğe girmemesi için sendikal mücadele vereceklerini söyledi.

