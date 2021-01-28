Eğitim-Sen: Sınıfları seyreltin, atama yapın

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Topaloğlu, okullarda yüz yüze eğitime geçilmeden önce önlemlerin alınmasını ve yüz yüze eğitimin aşı takvimine göre planlanması gerektiğini söyledi.

Topaloğlu konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında “Israrla vurguladığımız, sınıfların seyreltilmesi ve bunun için ek atama yapılması, eğitim kurumlarının temizlik altyapılarının düzenlenmesi, öğrencilerin servis ve beslenme sorunlarının pandemi koşullarına uygun bir şekilde planlanması yapılmadan eğitim kurumlarını açmaya çalışmak ileride telafisi imkânsız sonuçlara yol açacaktır” dedi.