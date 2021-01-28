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Eğitim

Eğitim-Sen: Sınıfları seyreltin, atama yapın

28 Ocak 2021 14:49

Eğitim Sen Samsun Şube Başkanı Arzu Topaloğlu, okulların 15 Şubat’ta kademeli olarak yüz yüze eğitime başlamasının gündemde olmasıyla ilgili, "Sınıfların seyreltilmesi ve bunun için ek atama yapılması" gerektiğini söyledi.

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