Eğitim-Sen: Seçmeli dersler tamamlayıcı kursa dönüştü

Eğitim Sen, seçmeli derslerin zorunlu dersleri tamamlayıcı kursa dönüştüğünü belirterek, seçmeli ders uygulamasının yeniden ele alınması çağrısı yaptı. İstatistiklere göre seçmeli dersler arasında Matematik ve Yabancı dil dersleri açık ara önde.

Açıklamada yer verilen istatistiklere göre liselerde, matematik dersini 940 bin 173, coğrafya dersini 747 bin 206, sosyal etkinlikler dersini 690 bin 448 kişi seçerken, Hz. Muhammed’in hayatı dersini 616 bin 157, dil ve anlatım dersini 562 bin 310 ve temel dini bilgiler dersini 555 bin 94 kişi seçti.

Evrensel'de yer alan habere göre, imam hatip ortaokulları ve liselerinde ise yine temel derslerle ilgili alanlar tercih edilerek Kuran-ı Kerim dersini 1 milyon 293 bin 306, Hz. Muhammed’in hayatı dersini 824 bin 859, Temel Dini Bilgiler dersini 444 bin 970 kişi seçerken, din kültürü ve ahlak bilgisi dersini 284, İslam kültürü ve medeniyeti dersini 102, İslam kültürü dersini 197, İslam medeniyeti dersini 150 kişi seçti.

Açıklamada, “Başlangıçta öğretmen ve derslik yokluğu gerekçe gösterilerek bazı seçmeli derslere sıkıştırılan seçmeli ders uygulaması sonraki yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından çeşitlendirilmesine rağmen ağırlıklı olarak matematik, İngilizce, spor etkinlikleri, bilim uygulamaları alanları ile dini içerikli derslerle sınırlı olmanın ötesine geçmemiştir” denildi.

Açıklamada, 2016-2017 verilerine göre açık ve örgün ortaokullar ile liselerde okuyan 11 milyon 33 bin 419 öğrenci öğretim gördüğü, ortaokul ve liselerde seçmeli dersleri seçen öğrenci sayılarına bakıldığında ise bu derslerin telafi ve takviye amaçlı olarak seçildiği ve özellikle spor ve fiziki etkinlikleri dışında kalan yeteneğe dayalı diğer sanatsal ve sosyol ve kültürel amaçlı derslerin seçim sayılarının alt sıralarda seyrettiği belirtildi.

Seçmeli derslerin haftalık ders sürelerini artırmaktan ve çocukları bu sürelerde okulda tutarak tamamlayıcı eğitim yapmaktan başka bir işe yaramadığına dikkat çekilen açıklamada, seçmeli derslerin zorunlu dersleri pekiştirici, öğretmeni, uygulanabilir bir programı ve ders kitapları olmayan dersleri seçmeli ders listesine yazarak “Çok demokratik seçenekli seçmeli ders havuzu oluşturduk” demenin yanlış olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, seçmeli derslerle ilgili uygulanmakta olan mevcut yöntemi değiştirip, yerine çocukların ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçlarını gerçek anlamda yapılacak bilimsel araştırmalarla belirleneceği yöntemlerin geliştirilmesi istendi.

İstatistikler ne diyor?

Açıklamada 2016-17 eğitim ve öğrettim yılında seçmeli derslerle ilgili verilen istatistikler ise şöyle:

Ortaokullar;

- Matematik Uygulamaları 2 milyon 851 bin 003

- Yabancı Dil 2 milyon 371 bin 711

- Spor ve Fiziki Etkinlikler 1 milyon 656 bin 455

- Bilim Uygulamaları 1 milyon 652 bin 175

- Kuran-ı Kerim 1 milyon 293 bin 306

- Hz. Muhammed’in Hayatı 824 bin 859

- Zekâ Oyunları 650 bin 504

- Okuma Becerileri 633 bin 539

- Yazarlık ve Yazma Becerileri 618 bin 614

- Temel Dini Bilgiler 444 bin 970

Liseler;

- Matematik 940 bin 173

- Coğrafya 747 bin 206

- Sosyal Etkinlikler 690 bin 448

- Hz. Muhammed’in Hayatı 616 bin 157

- Dil ve Anlatım 562 bin 310

- Temel Dini Bilgiler 555 bin 094

- Demokrasi ve İnsan Hakları 530 bin 818

- İleri Biyoloji 493 bin 695

- İleri Kimya 403 bin 794

- İleri Fizik 483 bin 631

İmam Hatip Ortaokul ve Liselerinde Alanla İlgili Seçilen Derslerden Örnekler;

- Kuran-ı Kerim 1 milyon 293 bin 306

- Hz. Muhammed’in Hayatı 824 bin 859

- Temel Dini Bilgiler 444 bin 970

- Fıkıh Okumaları 19 bin 339

- İslam Ahlakı 18 bin 477

- Hadis Metinleri 12 bin 733

- Dini Musiki 10 bin 29

- Kuran Okuma Teknikleri 9 bin 771

- Tefsir Okumaları 7 bin 813

- İslam Tarihi 7 bin 884

- İslam Bilimi ve Düşünce Tarihi 3 bin 506

- Arapça (Metin-Mukaleme) 2 bin 261

- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 284

- İslam Kültürü ve Medeniyeti 102

- Arapça bin 385

- İslam Kültürü 197

- İslam Medeniyeti 150