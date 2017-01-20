Eğitim Sen raporundan: Devletin eğitimde harcama payı azaldı; PISA'da son 12 yılın gerisine düştük

Eğitim Sen'in raporunda, PISA 2015’te Türkiye'nin, Fen'de 52, Matematikte 49, Okuma becerilerinde 50’inci sırada yer alarak son 12 yılın gerisine düştüğü belirtildi. Geriye gidişle ilgili olarak eğitime harcama payının düşmesi gösterildi. "Devletin eğitim harcamasındaki payı 2014’te yüzde 77,7 iken, 2015’de yüzde 74,3’e düştü" dendi. Öte yandan raporda "2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk yarısında eğitimde dinselleşmenin arttığı, çocukların örgün eğitimin dışına itildiği" görüşü savunulurken hükümetin "15 Temmuz darbe girişimini fırsata çevirdiği" iddia edildi.

Eğitim-öğretim 2016-2017 yılının ilk yarısı bugün sona erecek. 18 milyon öğrenci, 832 bini öğretmen olmak üzere, 1 milyona yakın eğitim emekçisi bugünden itibaren yarıyıl tatiline giriyor.

Eğitim Sen tarafından hazırlanan “Eğitime Yönelik Saldırı ve Tehditlerin Gölgesinde 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı I. Yarıyıl Değerlendirmesi” raporunu Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca açıkladı. BirGün'den Burcu Cansu'nun haberine göre, Karaca, "2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk yarısının, eğitimde son yılların en ağır saldırı ve tehditlerinin yaşandığı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında hükümet ve MEB eliyle başlatılan hukuksuz ihraç ve açığa almaların yaşandığı bir dönem olduğunu" savundu.

"Eğitim sistemi alarm veriyor"

Türkiye’de eğitim sisteminin ciddi anlamda alarm verdiğini ifade eden Karaca, ikili öğretimden niteliksiz eğitime, eğitimin özelleştirilmesinden, karma eğitim karşıtlığına, taşımalı eğitimden öğrenciden katkı parası alınmasına, TEOG'dan PISA 2015 gibi uluslararası sınavlardaki başarısız sonuçlara kadar çok sayıda konuda ciddi sorunlar yaşandığına değindi.

Rapordan öne çıkanlar özetle şöyle:

"2011’de 13 milyar 650 milyon TL olan cepten yapılan eğitim harcamaları 2015’te yaklaşık iki kat artarak 25 milyar 204 milyon TL’ye yükseldi. Devletin eğitim harcamasındaki payı 2014’te yüzde 77,7 iken, 2015’de yüzde 74,3’e düştü.

"2003-2004 eğitim öğretim yılında sadece 267 bin 235 aktif öğrenci bulunurken, 2016-2017 eğitim öğretim yılında TEOG sınavı sonucu tercih yapmayan veya tercihlerine yerleşmeyenler hariç olmak üzere 1 milyon 387 bin 784 aktif öğrenci bulunmaktadır. Son 14 yıl içinde açık öğretime kayıt yaptıranların sayısı 5,6 kat arttı.

"2016-2017 eğitim öğretim yılında 30 bin 470 öğretmen, hukuki delil ya da suçlama olmaksızın ihraç edildi. 24 bin 490 öğretmen açığa alındı. 16 bin 759’u aylar sonra görevlerine iade edildi.

"15 Temmuz darbe girişimi sonrasında eğitimde “sözleşmeli istihdam” uygulaması kapsamında 18 bin “sözleşmeli öğretmen” ataması yapıldı.

"155 proje okulda bin 187 öğretmenin görev yeri zorla değiştirildi. Bazı okullarda öğretmenlerin yüzde 70’i başka okullara tayin edildi.

"PISA 2015’te Türkiye, Fen’de 52, Matematikte 49, Okuma becerilerinde 50’inci sırada yer alarak son 12 yılın gerisine düştü.

"Özel okula gidecek öğrencilerin okullarına öğrenci başına 2.860 TL ile 6.300 TL arasında değişen miktarlarda kamu kaynağının aktarılması planlanıyor.

"Eğitimi dini kurallara göre biçimlendirme ve dini eğitimi devlet eliyle yaygınlaştırma yönünde somut adımlar atıldı.

"2011-2012 eğitim-öğretim yılında 537 İmam Hatip Lisesinde 268 bin 245 öğrenci varken 2016-2017 eğitim-öğretim yılında bu sayı bin 400, bu okullarda okuyan öğrenci sayısı ise 516 bin 717’ye çıktı.

"TÜRGEV, ENSAR Vakfı, İHH, Hizmet Vakfı, Hayrat Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Birlik Vakfı, Su Vakfı vb. başta değerli arazilerin bedelsiz tahsisi olmak üzere, kamusal kaynaklar dini vakıf ve cemaatlere aktarıldı. Cemaatlerin okullar, yurtlar, Kuran Kursları açmaları teşvik edildi."