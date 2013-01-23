Eğitim-Sen: Polis ağır silahlarla gelip içki aradı!

Tunceli'de Eğitim-Sen Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Çetinkaya, Pertek'te sendikalarının kuruluş yıldönümü için yemek verdikleri yere polisin gece geç saatlerde ağır silahlarla basıp içki araması yaptığını ileri sürdü.

Tunceli’de sendika şubesinde basın toplantısı düzenlenen Eğitim-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Çetinkaya, Pertek’te üyelerinin kuruluş yıldönümü nedeniyle ve Pertek Belediye Başkanı EMEK Partili Kenan Çetin’inde katıldığı yemeği polisin bastığını öne sürdü. Yemekte içki servisi bulunmadığını belirten Çetinkaya, şöyle dedi:

"Gecenin ilerleyen saatlerinde içeriye birkaç polis girdi daha sonra polis sayısı 10 civarına ulaştı. Ellerinde kameralar vardı, işyerindeki televizyonda yayınlanan müziklere varıncaya kadar kaydettiler. Gece yapmak için izin alıp almadığımızı sordular, bizim bütün yasal izinlerimiz alınmıştı ve sonra masalarda içki aradılar ama içkiye rastlamadılar mutfağı kontrol edip, gittiler. Polisler içerdeyken, ’Neden böyle yaptınız, yaptığınız doğru değil, biz burada yasal olarak bir gece yapıyoruz arkadaşlar ile yemek yiyoruz, siz buraya izinli mi geldiniz arama kararınız var mı’ diye sorduk cevap bile vermediler."

Ferit Demir'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere, Çetinkaya, yemek yedikleri mekana ikinci kez gelen polislerde ağır makinalı silahlarla geldiklerini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Sivil polisler çıktıktan sonra bu kez 4 özel harekat timi ve birkaç sivil polisi tekrar içeri geldi. Bu durum son derece düşündürücü bir sendika yemeğinde, üstelik eğitimcilerin yemeği ve aramızda eşiyle çocuklarıyla gelen arkadaşlarımız vardı, 7-8 yaşlarında çocuklar vardı. Polisler savaşa gider gibi kuşanarak içeri girmeleri ve tartışma yaratmaları nasıl bir mantıktır anlamadık. İçeriye girmelerinin nedeni içki satışı var mı yok mu? Ya da içki içiliyor mu içilmiyor mu? Bu sadece bir bahane idi, amaç içerde ne yapılıyor bunu görmek ve kameraya çekmekti. Özel hareket timlerinin üzerinde ağır makinalı silahlar ve roketatarlar bile vardı. Şaşkına döndük, sanki savaşa gidiyorlardı, çocuklar çok korktu."

Çetinkaya, konu ile ilgili olarak hem kendilerinin hemde işyeri sahibinin Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacağını, bu yapılanın emek, demokrasi, eşitlik, adalet barış ve özgürlük mücadelesi, eğitim emekçilerinin özlük demokratik, ekonomik, kültürel, sosyal hakları için fiili ve meşru zeminde yürüttüğü haklı mücadelesine dönük bir saldırı olduğunu da söyledi.