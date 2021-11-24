Eğitim -Sen: Öğretmenin maaşı 10 yılda 2,5 kat eridi

Eğitim -Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, bir öğretmenin maaşının son dolar bazında 10 yılda, 2,5 kat eridiğini söyledi. Kurul, “Benzer bir şekilde 2012 yılında 9/1 derecedeki bir öğretmen maaşı ile 10 çeyrek altın alabiliyorken, şu anda aynı derecedeki öğretmen aldığı maaşla ancak 4 çeyrek altın alabilmektedir” değerlendirmesini yaptı.

Kurul, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında “1 ABD dolarının ortalama 1 lira 81 kuruş olduğu 2012 yılında, 1.769 TL aylık alan dokuzuncu derece 1. kademedeki bir öğretmen, maaşıyla 977 ABD doları alabiliyorken, bugün 4 bin 960 TL alan bir öğretmenin maaşı 383 ABD doları seviyesine inmiştir” dedi.

“Her yıl aynı cümlelerle tekrarladıkları bildik nutuklarını daha fazla dinlemek istemiyoruz. Her 24 Kasım’da öğretmenliğin kutsallığından, ‘onurlu bir meslek’ olduğundan söz edilmesinden vazgeçilmesini ve sorunlarımıza kalıcı çözümler üretilmesini istiyoruz” diyen Kurul, taleplerini şöyle sıraladı:

“-Öğretmenlerimize insanca yaşayabilecekleri, nitelikli hizmet verebilecekleri çalışma ve yaşam koşulları yaratılmalı; bunun için de başta maaşlar olmak üzere mesleki ve özlük hakları insan onuruna yaraşır düzeye yükseltilmelidir.

-KHK’lerle yaratılan haksız ve hukuksuz uygulamalara derhal son verilmeli, meslektaşlarımızın tüm haklarıyla birlikte işine ve öğrencilerine kavuşması için gerekli adımlar atılmalıdır.

-Yıllardır yaşadığımız sorunlara somut ve kalıcı çözümler üretilmesini istiyor, tüm eğitim ve bilim emekçilerinin ekonomik, sosyal, mesleki ve özlük sorunlarının çözülmesini talep ediyoruz.”