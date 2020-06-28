Eğitim Sen: Öğrenciler 30 dakika erken sınavdan çıkarıldı; yanlışlık fark edilince sınava devam edildi

Eğitim Sen İstanbul 7 No’lu Şube, Koronavirüs salgınına rağmen yapılan lise ve üniversite sınavlarına ilişkin yaptığı açıklamada, öğrencilerin yanlış saatte sınavdan çıkarıldığını belirtti. Eğitim Sen İstanbul 3 No'lu Şube ise, Şişli'de bulunan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin ateşlerini ölçülmediğini, tüm adayların, farklı sınıflarda sınava girseler de Covid-19 hastası öğrencilerle ortak alanları kullandığını öne sürdü.

Küçükçekmece Eşref Bitlis Anadolu Lisesi’ndeki sınıf tahtalarında geçen haftalarda yapılan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavının saatlerinin yazılı olduğu belirtilen açıklamada, "Sınav salonlarından birindeki öğrenciler, tahtada yazılı olan MSÜ sınav saatinin bitiş saatine göre sınavdan çıkarılmış ve böylece bu öğrencilerden girdikleri YKS-TYT sınavını olması gerekenden 30 dakika önce bitirmeleri istenmiştir" denildi.

"Erken çıkarılan adaylar okul bahçesinden geri çevrilerek, sınava yeniden devam etmeleri istendi"

Adayların salondan çıktıktan sonra aksaklığın farkına vardıklarını belirten açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son ana kadar duruma müdahale etmeyen bina sınav yönetimi, sınavdan erken çıkarılan adaylarından birkaçını okul bahçesinden geri çevirmiş, bu adaylar bahçeye çıktıktan sonra yeniden salona döndürülmüş ve sınava devam etmeleri istenmiştir. Bu durum çok ağır sonuçları olabilecek oldukça ciddi bir hak ihlalidir.

"Yaşananların sorumlusu ÖSYM Başkanlığı"

"ÖSYM’nin yeterli sayıda sınav gözetmeni sağlayamadı. YKS-TYT sınavı sırasında Küçükçekmece Eşref Bitlis Anadolu Lisesinde yaşanan durum, haftalardan beri yaptığımız uyarılarda ne kadar haklı olduğumuzu ne yazık ki bir kez daha ortaya koymuştur. Salgın koşullarında sınav yapılmasında ısrar eden ÖSYM, sınav görevlileri normal şartlarda iki kişinin yapması gereken işin tamamını bir tek kişi olarak yapmak zorunda kalmıştır. Bu yoğunluğa ÖSYM Bina Sınav Sorumlularının duyarsızlığı, sorumsuzluğu ve sınav yapılan binalardaki okul yönetimlerinin ilgisizliği ve beceriksizliği de eklenince öğrencileri ciddi biçimde mağdur eden sonuçlar ortaya çıkmıştır.

"Yaşananların önemli sorumlularından biri ÖSYM Başkanlığı. Bu ihlalin oluşmasına neden olanlar başta, sınav yapma ısrarından vazgeçmeyen ÖSYM, sonra da sırasıyla ÖSYM Bina Sınav Sorumlusu ve okul yönetimidir. Okulu, derslikleri ve sınav salonlarını sınava hazır hale getirmek bina yöneticileriyle ÖSYM Sınav Sorumlusu’nun görevidir. Hiçbir sınav öğrencilerimizin sağlığından ve geleceğinden daha önemli değildir."

"Tüm adaylar Covid-19 hastası öğrencilerle dezenfekte edilmemiş ortak alanları kullandı"

Eğitim Sen İstanbul 3 No'lu Şube ise, Şişli'de bulunan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde YKS’nin ilk gününde yaşanan problemlere dair yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin ateşlerini ölçülmediğini, tüm adayların Covid-19 hastası öğrencilerle dezenfekte edilmemiş ortak alanları kullandığını öne sürdü.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde salon başkanı ihtiyacı karşılamadığı gerekçesiyle başka okullarda görevli olan öğretmenlerin son gün aranarak görevlendirildiği belirtilen açıklamada, "Okullarda her sınav öncesinde, hem sınav evraklarının görevlilere teslim edilmesi hem de sınavda dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili bilgilendirilme toplantısı gerçekleştirilir. Bu sebeple sınav görevlileri her zamanki gibi 2 saat önceden okula gelmişlerdir. Ancak evrakların eksik olduğu, bazı sınıfların görevlilerinin tanımlanmamış olduğu gibi pek çok sorun ortaya çıktı" ifadeleri kullanıldı.

Bina sorumlusunun ÖSYM ile telefon görüşmelerinde ve okul idarecileriyle yaptığı tartışmalarda 5 yeni sınıfın cuma gecesi bu okula aktarıldığını öne süren Eğitim-Sen, "Birçok şeyin eksik olduğunu öğrendik. Eksikliklerin bir kısmı el yordamı ve telefon görüşmeleriyle halledildiğinde ise toplantı yapma ve bilgilendirme için zaman kalmamıştı" dedi.

"Sınav 40 dakika gecikmeli başlatıldı"

Eğitim-Sen, söz konusu okulda yaşanan problemleri ise şu sözlerle aktardı:

"Sadece sınav evrakları verildi. Ardından bina ÖSYM sorumlusu yeni eklenen 5 sınıfın Covid-19 pozitif öğrencilerden oluştuğunu, bir kısmının karantinasının, bir kısmının tedavisinin bazılarının da belirtilerinin devam ettiği bilgisini verdi. Bu sınıflardaki arkadaşların daha dikkatli olmasını önerdi. Zaman daraldığı için öğrencilerin sınıflara alımı başladı. Fakat kadın polis olmadığı için bu konuda da çok ciddi eksiklikler yaşandı ve sınıfta bulunması gereken salon başkanı kapıya çağrılarak görevlendirildi.

"Okulun engelli öğrenci sınav merkezi olması sebebiyle süreç daha da karmaşık hale geldi. Girişte ateş ölçme dahi gerçekleşmedi. Her ne kadar hasta olan öğrenciler farklı sınıflarda sınava alınmış olunsa da hiçbir şekilde dezenfekte edilmemiş, temizlenmemiş olan ortak girişleri, aynı koridorları ve tuvaletleri kullandı. Tüm bu problemlere rağmen başlatmak üzere olduğumuz sınav ÖSYM Bölge Sorumlusunun sınıfları dolaşarak 'Kırtasiye malzemelerinin eksikliği sebebiyle sınava başlamıyoruz' demesiyle 40 dakika gecikmeli başlatıldı ve 40 dakika gecikmeli bitirildi. Sınav sonundaysa; okula sonradan atanan öğrencilerin evrakları öğretmenler odasında masanın üzerinde herhangi bir önlem alınmadan toparlandı. Bizlerle dalga geçer gibi özensizce planlanan bu sınav süreci, tedbirlerin yetersizliği ve son dakika verilen hayati bilgilerle bütün arkadaşlarımızı doğal olarak kaygılandırdı.”