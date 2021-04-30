Eğitim Sen: Öğrenciler ve öğretmenler uzaktan eğitimi olumsuz algılamakta

Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube, Koronavirüs pandemisi sürecinde uzaktan eğitim ve canlı ders uyhulamalrıyla ilgili bir rapor hazırladı. Rapora göre, öğrenciler ve öğretmenler uzaktan eğitim ve canlı dersleri olumsuz algılamakta.

Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Özcan Çetin, uzaktan eğitim sürecinin öğrenciler, öğretmenler ve veliler açısından ciddi problemler yarattığına dikkat çekti. Çalışma kapsamında 109 öğrenci, 131 öğretmen ve 135 veli olmak üzere toplam 375 kişiyle görüşüldüğünü aktaran Çetin, şöyle dedi: “Öğrenciler ve öğretmenler uzaktan eğitim ve canlı dersleri olumsuz algılamaktayken, veliler orta düzeyde olumlu algılamakta. Öğrenciler, uzaktan eğitim sürecini ve canlı dersleri, beklenen etkileri ve işlevleri açısından öğretmenlere ve velilere göre daha çok olumsuz algılamakta.”

BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre öğretmenler, MEB tarafından kendilerinin ve öğrencilerin yeterince desteklenmediği görüşünde. Öğretmenlerin çoğunluğu uzaktan eğitim sürecine ilişkin alınan kararlar ve kararların sık değiştirildiğine dikkat çekerken gösterdikleri çabalara rağmen yeteri kadar etkili olamadıklarından yakınıyor. Görüşülen öğrenciler ise EBA TV ve Zoom için gerekli olan internet erişimi ve cihaz eksikliği yaşadıklarını söylüyor. Öğrenciler, uzaktan eğitim sürecindeki uygulamaların genel olarak verimsiz, yetersiz ve sıkıcı geçtiği görüşünde. Öğrenciler, “uzaktan eğitim sürecinde yeterince katılım gösteremediklerinden” öğrenmek için zorluk çektiklerini vurguladı.

"Yüz yüze eğitim sürecinin başlatılması öncelikli beklentimiz"

Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Özcan Çetin, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

-Uzaktan eğitimin doğasına uygun seyreltilmiş öğretim programlarına göre bir süreç planlanmalı ve sürdürülmeli.

-Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı azaltılarak, yüz yüze eğitim sürecinin başlatılması öncelikli beklentimizdir.

-Öğretmenler için kılavuz kitaplar ve öğretim materyalleri hazırlanmalı ve gerektiğinde online eğitimlerle teknoloji kullanımı yönünden desteklenmeli.

-Öğrenciler ve öğretmenlere internet için gerekli teknolojik donanım sağlanmalı.