Eğitim Sen'den Milli Eğitim Bakanlığı eleştirisi: Bir eğitim seferberliği yok; okulların açılması için şimdiden ek önlemler alınmalı, kamuoyu bilgilendirilip, uyarılmalı

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Genel Başkanı Nejla Kurul, eylül ayında okulların açılıp açılmayacağı muammasıyla ilgili olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nı eleştirdi. Bakan Ziya Selçuk’ın “Açacağız” dediğini hatırlatan Kurul, “Ama bir eğitim seferberliği yok” dedi.

Artan vakalara karşı somut önlemler alınması ve MEB için bir ek bütçe hazırlığı yapılması gerektiğini ifade eden Kurul, “Okulların açılması için şimdiden ek önlemler alınmalı, kamuoyu bilgilendirilip, uyarılmalı. Öğretmenleri haftada 2, öğrencileri 1 kere testten geçirecek koşullar oluşturulmalı. Her okulda sağlık personeline ihtiyaç var. Önlemler alınarak yüz yüze 5 tam gün şeklinde okullar açılmalı” önerilerini sundu.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’e konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Kurul, şunları kaydetti:

“Milli Eğitim Bakanlığı ‘Her şey yolunda gidiyor. Önlemleri aldık. 6 Eylül’de okulları açacağız’ diyor ama bir eğitim seferberliği yok. Artan vakalara karşı somut önlemler alınmalı. MEB için bir ek bütçe hazırlığı yapılmadı. Dünyada okulların gün sayısıyla en çok kapatıldığı ülkelerden biri Türkiye. Kaç öğrencinin aşı olduğuna dair bilgimiz yok. Okulların açılması için şimdiden ek önlemler alınmalı, kamuoyu bilgilendirilip, uyarılmalı. Öğretmenleri haftada 2, öğrencileri 1 kere testten geçirecek koşullar oluşturulmalı. Her okulda sağlık personeline ihtiyaç var. Önlemler alınarak yüz yüze 5 tam gün şeklinde okullar açılmalı.”

Zeyrek de, “Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul’un dile getirdiği sıkıntılara ilişkin atılan herhangi bir adım olmadığını söylemek gerek… Bakan Ziya Selçuk, gerekli adımları atmalı ve bir eğitim yılının daha heba edilmesine izin vermemelidir” değerlendirmesinde bulundu.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.