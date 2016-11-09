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15 Temmuz Darbe Girişimi

Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığı ile ihraçları görüştü

"Eğitim emekçilerin mağduriyetine son verilmesini istedik"

09 Kasım 2016 21:56

Eğitim Sen yöneticileri Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle görüşerek, olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile binlerce öğretmenin açığa alınmasını görüştü.

Görüşme sonrası Eğitim Sen’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“15 Temmuz sonrasında kamuda başlatılan cadı avı, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan on binlerce eğitim emekçisinin haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç edilmesini, açığa alınmasını ve sürgün edilmesini beraberinde getirdi. İlk günden bugüne, yaşanan hukuksuzluklar karşısında Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle, parlamentodaki muhalefet partileriyle ve çeşitli demokratik kitle örgütleriyle her fırsatta eleştiri ve görüşlerimizi paylaştık. Başta üyelerimiz olmak üzere eğitim emekçilerinin ve öğrencilerin mağduriyetine, bir bütün olarak da eğitim hizmetinin aksamasına yol açan bu sürece son verilmesi talebimizi kamuoyuyla paylaştık. Bilinmelidir ki Eğitim Sen, bu hukuksuzlukların son bulması, OHAL ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yürüttüğü mücadelesinde asla geri adım atmayacak, aksine önümüzdeki günlerde bu mücadeleyi büyütmeye yönelik adımlar atacaktır.”

 

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