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Eğitim Sen, Koronavirüs vakası görülen okul sayısının 307'ye yükseldiğini açıkladı

31 Ağustos 2020 17:09

Eğitim Sen, uzaktan telafi eğitimleri ile başlayan yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde 133 okulda Koronavirüs vakası görüldüğünü açıkladı. Böylece salgının görüldüğü okul sayısı 307'ye yükseldi. Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk'un "Eğitimde asıl yük öğretmen maaşıyla ilgilidir" sözlerine de yanıt veren sendika, 'malumun ilanı' nitelendirmesi yaparak, "Öğretmenlerin ücretleri için bütçenin üzerinde 'yük' demesi, aslında bu yükün hafifletilmesi gerektiğini düşünmesinden kaynaklanıyor" dedi.

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