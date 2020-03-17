Eğitim-Sen, Koronavirüs nedeniyle bütün şubelerini kapatma kararı aldı

Eğitim-Sen'in yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bütün şube binalarını Mart sonuna kapatma kararı aldığını bildirdi.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bütün şube binalarını Mart sonuna kapatma kararı aldı. Ayrıca söz konusu süre içerisinde tüm çalışanların ücretli izinli sayılacağı bildirildi.

Eğitim Sen Genel Merkezi’nden şubelere gönderilen yazı şu şekilde:

“Dünyada ve ülkede yaşanan koronavirüs salgınının yarattığı tehlike nedeniyle sendikamız da üyelerimizin, yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı açısından çeşitli tedbirler almıştır. Bunlar;

• 16 Mart 2020 tarihinden itibaren Genel Merkez binamızdaki misafirhane ve büroların tüm faaliyetlerini durdurmuş, MYK faaliyetlerini de asgariye düşünmüştür. Bu sırada hukuki ve muhasebe faaliyetlerimizin aksamaması için gerekli önlemler alınmıştır.

• Şubelerimiz de faaliyetlerini asgariye çekmeli mümkünse şube binalarını kapatmalıdır.

• Faaliyetlerimizin ve binalarımızın kapatılma süresi Mart 2020 sonuna kadardır.

• Bu süre boyunca çalışanlarımız ücretli izinli sayılacaklardır.

• Bu sürede bütün şube mekanlarının dezenfekte edilmesi gerekmektedir.

Gereğini rica eder, başarılar dileriz.”