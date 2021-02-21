Eğitim Sen Karadeniz şubelerinden, kamu yöneticilerine uyarı

Eğitim Sen, Karadeniz şubeleri artan vaka sayılarına dikkat çekerek kamu görevlilerini uyardı.

Samsun 171,29, Ordu 194,42, Giresun 184,34, Rize 202,44, Trabzon 228,02, Tokat 118,52 oranları üzerinden “çok yüksek riskli”, Amasya 96,06, Artvin 78,42 oranları ile de “yüksek riskli” iller olduğunu hatırlatan açıklamada, ortaya çıkan tablo üzerinden bilim insanlarının uyarıları doğrultusunda kamusal hareketliliği azaltmak gerektiğinin altı çizildi.

AKP'nin Karadeniz'de gerçekleştirdiği kongreleri eleştiren açıklamada, "Salgın yayılımı nedeniyle yaylalara çıkış, cenazelere katılım yasaklanmasına rağmen kapalı salonlarda siyasi parti kongrelerinin gerçekleştirilmesi ve yüz yüze eğitim ve sınav kararları alınması bizim için kabul edilemez bir durumdur" denildi.

Eğitim Sen Amasya, Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon şubeleri ortak taleplerini şöyle sıraladı:

Amasya, Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerinde;

1) 1 Mart’ ta başlayacağı açıklanan yüz yüze eğitim kararları ertelenmelidir.



2) 1 Mart’ tan itibaren gerçekleştirileceği açıklanan sınavlar ertelenmelidir.



3) Özel özel eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerimizin önemli bir bölümünün kronik rahatsızlıkları vardır. Bu öğrencilerimizden herhangi birinin hastalığa yakalanması kronik rahatsızlıklarıyla birleştiğinde telafisi mümkün olmayan sonuçlarla karşılaşılabilir. Bu nedenle Özel özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilmelidir.



4) Okul öncesi eğitim kurumlarının açılma gerekçesi öğrencilerin ebeveynlerinin, emekçilerin salgında dahi çalışması gerekçesi ile açıklanmıştır. Aslolan toplumsal faydadır ve öğrencilerimizin üstün yararıdır. Okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilmelidir. Okul öncesi öğrencilerimizin ve özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerimizin velilerinden birine ücretli izin hakkı verilmelidir.



5) Köy okullarında alınmayan önlemler ve taşımalı eğitimde öğrencilerimizin ve lojmanların olmaması veya atıllığı nedeniyle öğretmenlerin servislerde, araçlarda uzun saatler kalabalık ortamda yolculuk yapmak zorunda kalması fiziksel hareketliliği ve salgın riskini artırmaktadır.

