Eğitim-Sen Genel Başkanı: Yüz yüze eğitimin ağır sonuçları olabilir

Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, yüz yüze eğitimde ilk aşama bugün köy okullarıyla başlarken, köy okullarının, taşımalı eğitim nedeniyle küçük ölçekli olmadığını, merkezileştiğini vurgulayarak “Dolayısıyla okul mevcutları ve sınıf şube sayıları açısından bakıldığında büyüklük bakımından mevcutları en az 100 ile 700 arasında öğrenci potansiyeline sahipler. Öyle ki bazı şubelerde 30 ya da 30’un üzerinde öğrenci mevcutları var. Eğitim çalışanları aşılanmadan kırsal bölgelerdeki okullarda risk yokmuş gibi gösterilerek tam zamanlı ve yüz yüze eğitime başlanmasının çok ağır sonuçları olabilir” dedi.

2020-2021 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi, bugün köy okulları için yüz yüze başladı. Ancak, bazı illerde, vaka artışları nedeniyle köy okullarındaki yüz yüze eğitim ertelendi. Diğer sınıflar ise bir süre daha uzaktan eğitim alacak.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, köy okullarında görevli eğitim çalışanlarının il ya da il merkezlerinde ikamet ettiklerini dolayısıyla köy okullarında dahi hareketlilik olacağına işaret eden Eğitim-Sen Genel Başkanı Kurul, taşımalı eğitimden vazgeçilerek kapatılan köy okullarının açılması çağrısında bulundu. Kurul, ortaokul ve lise öğrencilerinin hastalanma ve virüsü bulaştırma konusunda yetişkin özellikleri taşıdığını kaydederek, “Sınıf mevcutlarını 20’nin altına düşürecek önlemler mutlaka alınmalı” dedi.

Kurul, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 'köy gibi seyrek nüfuslu yerleşim yerleri' tanımlamasının kapsamının belirsiz olduğunu, 2014’te birçok köyün mahalleye dönüştürüldüğünü de anımsatarak, “Bunlar köy olarak mı değerlendirilecek? Zaten köy olanlarda yerinde kararlar, hangi organlarca nasıl alınacak? Bu soruların yanıtları henüz yok” ifadelerini kullandı.