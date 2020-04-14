Eğitim-Sen: 'EBA'yı En Çok Biz Kullanıyoruz' yarışması nedeniyle öğretmen ve öğrenciler uzaktan eğitim sistemine zorlukla giriyor

Türkiye'de 10 Mart'ta görülen ilk Koronavirüs vakasının ardından ilk ve orta öğretim okullarında 16 Mart itibariyle eğitime ara verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin eğitimlerine 23 Mart'ta evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edebileceklerini açıkladı.

Uzaktan eğitim olarak yapılan kurgulanan EBA yani Eğitim Bilişim Ağı sistemi devreye sokuldu.

Eğitim-Sen Mersin Şubesi EBA ile ilgili hazırladığı raporda sisteme erişimdeki eşitsizliklere dikkati çekti. Bazı öğretmen ve öğrencilerin bilgisayar ya da tablet ihtiyacının karşılanmadan performans ölçümünün dayatılmasını 'mobbing' olarak değerlendiren sendika İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı "EBA'yı En Çok Biz Kullanıyoruz" yarışmasının da sistemde gereksiz yoğunluğa neden olduğunu, etkinlik yapmak isteyen öğretmen ve öğrencilerin sisteme girişini zorlaştırdığını açıkladı.

Açıklamada "öğretmen ve öğrencilerin gereksinim duydukları EBA erişimi için gerekli ücretsiz ağ erişimi sınırlı kotayla sağlansa da ağ üzerinden kaynağa (EBA sunucuları) erişecek bilgisayar, tablet benzeri ekipmanın ihtiyacı olanlar için sağlanamaması ekonomik koşulları uygun olmayan öğrencilerimiz ve meslektaşlarımız açısından bir eşitsizlik doğurmaktadır" denildi.

Sendika bilgisayar, tablet ihtiyacının giderilmeden müdürler üzerinden öğretmenlere baskı yapıldığını, "ders etkinlik etüt ve benzeri çalışma kayıtlarının müdürlüklere iletilmesinin, rapor doldurulmasının" talep edildiğini belirtti.