Eğitim-Sen, Sağlık Bakanlığı’na yazı göndererek yüz yüze eğitimde görev alan eğitim çalışanlarının aşılanmasını istedi.
Eğitim-Sen Genel Merkezi, öğretmenlerin aşılanması hakkında Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulundu.
Söz konusu yazıda, "Bir yıla yakın bir zamandır okullar ve üniversiteler yüz yüze eğitime kapatıldı ve büyük eşitsizliklerin eşlik ettiği bir uzaktan eğitim süreci yaşandı. Eğitimsel önlemlere ek olarak Bakanlığınız uhdesinde olan aşılama yönetiminin, aşı uygulanacak grup sıralamasında ikinci aşamanın 7. sırasında yer alan eğitim ve bilim emekçilerinin hızlı bir biçimde aşılanması hem salgının yayılımını önlemede hem de sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamını oluşturmada olumlu sonuçlar doğuracaktır" denildi.
Yazıda, Sağlık Bakanlığı’na şu talepler iletildi:
- Yüz yüze eğitime başlayabilmek için, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bünyesinde çalışan tüm eğitim ve bilim emekçilerinin aşılanmasına bir an önce başlanmasını,
- Yüz yüze eğitim öğretime geçilmeden meslek yüksekokulu ve üniversite öğrencilerinin aşı programına alınmasını,
- Üniversiteler de dahil olmak üzere eğitim kurumlarının tamamında görev yapan, taşeron işçilere, servis, kantin, yemekhane vb. alanlarda çalışanların aşı programına dahil edilmesini, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak talep ediyoruz.