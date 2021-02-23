Eğitim-Sen, Sağlık Bakanlığı’na yazı göndererek yüz yüze eğitimde görev alan eğitim çalışanlarının aşılanmasını istedi.

Eğitim-Sen Genel Merkezi, öğretmenlerin aşılanması hakkında Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

Söz konusu yazıda, "Bir yıla yakın bir zamandır okullar ve üniversiteler yüz yüze eğitime kapatıldı ve büyük eşitsizliklerin eşlik ettiği bir uzaktan eğitim süreci yaşandı. Eğitimsel önlemlere ek olarak Bakanlığınız uhdesinde olan aşılama yönetiminin, aşı uygulanacak grup sıralamasında ikinci aşamanın 7. sırasında yer alan eğitim ve bilim emekçilerinin hızlı bir biçimde aşılanması hem salgının yayılımını önlemede hem de sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamını oluşturmada olumlu sonuçlar doğuracaktır" denildi.

Yazıda, Sağlık Bakanlığı’na şu talepler iletildi: