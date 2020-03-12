Eğitim-Sen’den Millî Eğitim Bakanlığı’na çağrı: Eğitime ara verilsin

Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı’na yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitim - öğretime ara verilmesi çağrısında bulundu.

Eğitim-Sen’in açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, salgın gündeme geldiği andan itibaren okullarda hijyen çalışması başlatıldığını açıkladığı hatırlatılarak, “Ancak 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmenin günün büyük bölümünü geçirdiği okullarımızda, enfeksiyona sebep olan virüslerin oluşması ve yayılmasının engellenmesi için gereken adımların acilen atılması ve bütün eğitim kurumlarının en kısa sürede dezenfekte edilmesi gerekmektedir” denildi.

Eğitim-Sen'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“MEB’in bütün okullarda kapsamlı bir hijyen işlemi uygulanacağını ve elle temas edilen bütün alanların hafta sonları ve eğitim dışı zamanlarda dezenfekte edileceğini açıklaması yeterli değildir. Çok sayıda ülkenin nüfusundan fazla öğrenciye sahip olan Türkiye’de Koronavirüs salgını gibi ciddi bir tehdit kapımızda iken, eğitim öğretime devam etmek salgının öğrenciler arasında yayılması riskini arttırma ihtimalini gündeme getirmektedir. MEB, Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak kapsamlı hijyen işlemlerini en kısa sürede tamamlamalı, hijyen ve dezenfekte işlemlerinin tamamlanmasının ardından salgının gelişme ve yayılma durumuna göre eğitim öğretime devam edilip edilmemesine karar verilmelidir. Öğretmen ve öğrencilerin yaşamını tehdit etme ihtimali ortadan kalkmadığı sürece eğitim öğretime devam etmek, 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın eğitim emekçisinin salgının potansiyel hedefi haline getirilmesi anlamına gelecektir.

MEB’in eğitim iş kolunda örgütlü sendikalarla bir araya gelmesi, Sağlık Bakanlığı’nın ise sendikalar ve Türk Tabipler Birliği (TTB) ile koordineli hareket etmesi gerektiği vurgulanan açıklamanın devamında, MEB tarafından düzenlenmesi planlanan kimi kongrelerin iptal edildiğinin duyurusunun, kurumsal olarak değil de kurum yöneticilerinin kişisel sosyal medya hesaplarından yapılıyor olması, yaşanan soruna karşı MEB’in koordinasyon içerisinde, planlı ve hazırlıklı olmadığı algısı yaratmaktadır” denildi.