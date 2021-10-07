Eğitim-Sen'den Boğaziçi açıklaması: Gençlerin özgür bırakılmasını istiyoruz

Eğitim Sen, “Tutuklanan ve gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin serbest bırakılmasını, Türkiye’nin bugünü ve yarını olan gençlerin özgür bırakılmasını istiyoruz” açıklaması yaptı.

Eğitim Sen Genel Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'yi protesto ettikleri için tutuklanan öğrenciler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Türkiye’de üniversitelerin baskının, yasakların, çürümenin, yolsuzluğun, sessizliğin ablukası altında olduğu belirtilen açıklamada, “Bu kuşatmaya karşı barınma hakkı başta olmak üzere en temel haklarını, özgür ve demokratik üniversite fikrini savunan öğrenciler siyasi iktidarın hedef tahtasına oturtulmuş durumda” denildi.

Eğitim Sen’in açıklamasında şu değerlendirmeler yer aldı:

"Türkiye'nin bugünü ve yarını olan gençlerin özgür bırakılmasını istiyoruz"

“Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yaşatılan zulüm, siyasi iktidarca ‘makbul görülmeyenin’ susturulması, sindirilmesi ve etkisizleştirilmek istenmesi uygulamalarının geldiği son noktadır. Çünkü çoraklaştırılan akademiye, atanan rektörlere, üniversite içlerine yerleştirilen polise rağmen, sessiz kalmayan ve haklı taleplerini her gün daha yüksek sesle dile getiren öğrenciler, sadece antidemokratik bir uygulamaya değil, bir yönetme aklına karşı çıkmaktadır.

AKP ve MHP ittifakı, pazarda, sokakta, kampüste, kısacası toplumsal hayatın her alanında zayıfladıkça daha fazla elindeki sopaya sarılmakta ve daha fazla baskıyla toplumu dize getireceğini sanmaktadır. Ancak bu, tarihin defalarca gösterdiği üzere siyasi bakışın körleşmesi ve siyasal aklın tutulmasından başka bir şey değildir.

Eğitim Sen olarak, başta Boğaziçi Üniversitesi bileşenleri olmak üzere, demokrasiyi, temel hak ve özgürlüklerini talep eden, baskı ve yasaklara karşı sesini daha gür çıkarmaya çalışan, üniversiteleri üniversite olmaktan çıkaran politikalara karşı özgür ve demokratik üniversite fikrini savunan, cemaat yurtlarına ve fahiş kira tutarlarına karşı eğitim ve barınma hakkını savunan tüm gençlerin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Tutuklanan ve gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin serbest bırakılmasını, Türkiye’nin bugünü ve yarını olan gençlerin özgür bırakılmasını istiyoruz!”

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