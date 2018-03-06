Eğitim-Sen: AKP'nin ilçe başkanı okul okul geziyor; propagandadır, suç işliyorlar

AKP Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü ile birlikte 70 okulun müdürüne yemek düzenledi. Gültekin daha önce de İl Milli Eğitim Müdürü ile gittiği lisede hediye dağıtıp öğrencilere ve öğretmenlere bir konuşma yapmıştı. Duruma tepki gösteren Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Sinan Muşlu "Devlet memuru statüsünde olanların siyasi partilere üye olması, siyasi parti propagandası yapması ve bu propagandaya iştirak etmesi kanunda yasaktır" dedi.

Cumhuriyet'ten Abidin Yağmur'un haberine göre Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ile birlikte karnelerin dağıtıldığı 19 Ocak günü Mezitli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne giderek öğrencilere hediye veren, öğrenci ve öğretmenlere hitaben bir konuşma yapan AKP Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin ziyaretlerine devam ediyor. Gültekin’in geçen ay da Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç’ın katılımıyla, Milli Eğitim şube müdürlerine ve okul müdürlerine yönelik bir yemek daveti düzenlediği ve yemeğe Mezitli ilçesindeki 70 okulun müdürünün katıldığı ortaya çıktı. Gültekin, buluşmayı sosyal medya hesabından “Mezitli Milli Eğitim camiası ile buluşmamız” başlıklı bir fotoğraf albümüyle duyurdu.

Gültekin ve ilçe yöneticileri ayrıca, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden aldıkları spor kıyafetleri Mezitli’deki okullarda eğitim alan öğrencilere dağıttı ve bunu sosyal medyada paylaştı.

"Suç işliyorlar"

Duruma tepki gösteren Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Sinan Muşlu "Devlet memuru statüsünde olanların siyasi partilere üye olması, siyasi parti propagandası yapması ve bu propagandaya iştirak etmesi kanunda yasaktır. Başta İl Milli Eğitim Müdürü, Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Mezitli’deki okul müdürleri bu suçu işlemişlerdir. Yıllarca Eğitim Sen’lileri hem de kendi sendikal çalışmalarından dolayı siyaset yapmakla suçlayanlar, soruşturmalar açanlar, ceza verenler bu suçu, belgeli, fotoğraflı işlemektedirler.”

Bağımsız yargının bu sosyal medya paylaşımlarını suç duyurusu niteliğinde görüp soruşturma açması gerektiğini belirten Muşlu, “Tarafsızlıklarını yitiren ve açık açık siyasi faaliyete ortak olan bu idareciler görevden el çektirilmelidir. Bu idareciler eliyle okullarımız adeta AKP’nin propaganda alanlarına dönüşmüştür. Aynı şey Gençlik ve Spor Müdürlüğü için geçerlidir. Halkımızın vergilerinden ortaya çıkan değerleri hangi hakla, hangi yetkiyle bir siyasi partiye propaganda malzemesi olarak vermektedir. Buna haramzadelik denir. Mezitli’deki halkımızı, hukuk insanlarını ve mülki amirleri gerekli duyarlılığı göstermeye çağırıyoruz” dedi.