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Eğitim

Eğitim Sen: 744 öğretmen sürgün edildi

"Bu 'tayin'lerin derhâl durdurulmasını talep ediyoruz"

29 Ağustos 2017 11:08

Eğitim Sen, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep ve Tunceli’de 744 öğretmenin kurban bayramına ve okulların açılmasına sayılı günler kala sürgün edildiğini belirtti. Eğitim Sen'den yapılan açıklamada, “Edindiğimiz bilgilere göre Şanlıurfa’da 367, Diyarbakır’da 264, Gaziantep’te ise 51 üyemiz, il dışına sürgün edilmiştir. Üstelik benzer sürgün kararlarının hukuksuzluğu defalarca AİHM, yüksek yargı ve mahkemeler tarafından tespit edilmiş ve kimi zaman da üyelerimize tazminat ödenmesine hükmeden kararlar verilmiştir" dendi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Eğitim Sen, yaptığı açıklamada, “Unutulmamalıdır ki bizleri baskı altına almaya çalışan, haklı mücadelemizden döndürmeyi amaçlayan her türlü hukuk dışı kararın alınmasında ve uygulanmasında rol alanlar, işledikleri suçlar nedeniyle bir gün mutlaka hukuk önünde hesap vereceklerdir. Türkiye’de yaşananlar, idarenin kararları ile hukukun nasıl katledildiğini göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, okulların açılmasına sayılı günler kala eğitim ve hukukla zayıflayan ilişkisini iyice kopardığı ve hükümetin eğitim alanındaki ceza infaz kurumu gibi hareket etmeye başladığını belirten Eğitim Sen'in açıklaması şöyle devam etti:

“Edindiğimiz bilgilere göre Şanlıurfa’da 367, Diyarbakır’da 264, Gaziantep’te ise 51 üyemiz, il dışına sürgün edilmiştir. Üstelik benzer sürgün kararlarının hukuksuzluğu defalarca AİHM, yüksek yargı ve mahkemeler tarafından tespit edilmiş ve kimi zaman da üyelerimize tazminat ödenmesine hükmeden kararlar verilmiştir. Buna rağmen Bakanlık, eğitim sisteminin içine gireceği krizi, öğrencilerin nitelikli eğitim hakkını ve öğretmenlerin emeğini değil, kindar biçimde siyasi hesaplar gözeten bir tavır içine girmiştir."

CHP: Kabul edilemez

Mili Eğitim Bakanlığı tarafından Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tebliğ edilen 62 öğretmenin tayin kararnamesi, öğretmenlerin görev yaptığı okullara gönderildi. CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, bu kararın kabul edilemez olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Tunceli, Türkiye’de eğitimde marka olmuş ve Türkiye’de eğitim alanında bir numara konumundadır. Bu tayinlerin derhal durdurulmasını talep ediyoruz.”

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