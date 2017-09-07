Eğitim-Sen: 1100 öğretmen sürgün edildi

Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, (DHA) - EĞİTİM-Sen Gaziantep Şube Başkanı Ali Ersönmez, yurt çapında sendikaya üye bin 100 öğretmenin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sürgün edildiğini iddia etti.

Eğitim-Sen Şubesi\'nde düzenlenen basın toplantısına açıklama yapan Ali Ersönmez, Türkiye genelinde bin 100 öğretmenin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sendikal faaliyetlerinden dolayı sürgün edildiğini ileri sürdü. 50 bin öğrencinin bir anda hiçbir neden göstermeksizin öğretmenlerinden ayrıldığını ifade eden Ersönmez, şöyle dedi:

\"Ülkemizin en temel sorunlarından olan eğitim sorunları, müfredat, yeni ders kitapları, eğitimde öğretmen açığı tartışmak yerine kamuoyu sürgünü tartışıyor. Okullara sayılı günler kala Türkiye\'de sendikal faaliyet ve çalışmalarımızdan dolayı Milli Eğitim Bakanlığı Gaziantep\'te 52, Türkiye genelinde ise bin 100 öğretmeni sürgün ederek yaklaşık 50 bin öğrenciyi öğretmenlerinden ayırmıştır. Parasız eğitimi savunan, çocukların eğitim hakkına sahip çıkan üyelerimiz bir kez daha haksız ve hukuksuz şekilde sürgün edildi. Eğitim-Sen olarak üyelerimizin yanındayız ve hukuksal mücadelemizi sürdüreceğiz.\"

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