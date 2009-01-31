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Yaşam

Eğitim şart!

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, bakanlarına eğitim şartı getirdi. Okula gitmelerini aksi halde işlerinden olacaklarını söyledi.

31 Ocak 2009 02:00

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, hükümetindeki bakanlara, okula gitmelerini aksi halde işlerinden olacaklarını söyledi.

Berdimuhamedov, dün akşam televizyondaki açıklamasında, yetkililerin ülkede hayati reformları yapma konusunda yetersiz olduklarını belirtti.

Tüm bakanların ve valilerin Kamu Hizmetleri Akademisi'ne devam etmesini isteyen Berdimuhamedov, sınavlarda başarısız olanların görevden alınacağını bildirdi.

Berdimuhamedov, geçenlerde bazı bakanları, çalışmalarını kusurlu bulduğu için görevden almıştı.

Selefi Saparmurad Niyazov Türkmenbaşı zamanında yükseköğretim 5 yıldan 2 yıla indirilmiş, kamu hizmeti görevine gelebilmek için gereken ana koşul, Türkmenbaşı'nın kaleme aldığı Ruhname'yi iyice okuyarak öğrenmek olmuştu.

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