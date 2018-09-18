Eğitim şansa bırakıldı: Liyakat görmezden gelindi, ücretli öğretmenler kurayla belirlendi

Öğretmen atamalarında liyakati görmezden gelen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrencilerin eğitimini şansa bıraktı. Bakanlığın bazı şehirlerde ücretli öğretmen alımında başvurular arasında kura çekerek yeni eğitim-öğretim dönemi için öğretmen seçtiği öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre bu yıl atanamayan öğretmen adayları bazı illerde milli eğitim müdürlüklerinin ilginç seçim yöntemi ile karşılaştı. MEB'in, e-Devlet sistemi üzerinden başvuran ve düşük ücretler ile çalışmayı bile kabul eden öğretmen adaylarını, liyakat, yetenek ve diplomalarını değil şans unsuruna göre seçtiği belirtildi.

SÜcretli öğretmen adaylarına “kura çekimi yöntemi” ile görevlendirme yapılacağı duyruldu. Kura gerekçesi ise “ihtiyaç fazlası başvuru” olarak açıklandı. Şansa bırakılan alanların arasında Biyoloji, Fen ve Teknoloji, Matematik, Türkçe, İngilizce, Tarih ve Sosyal Bilgiler gibi öğrencilerin geleceklerine doğrudan etki edecek önemli alanlar yer aldı.

Şanslı olan gelsin

Ücretli öğretmenler için yapılan duyuruda, kura çekimi için davet edilen adayların belirlenen tarih ve saatte salonda hazır bulunmaları istenerek, kura sırasında alanda bulunmayan adaylara ise “görev almadıkları düşünülerek kura çekimleri iptal edilecek ve bu adaylar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır” uyarısı da yapıldı. Ücretli öğretmenler kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin üçte biri oranında ücret alırken sigortaları tam olarak yatırılmıyor.