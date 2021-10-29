Eğitim Reformu Girişimi’nin raporu: 675 bin çocuk okul dışında

Eğitim Reformu Girişimi’nin raporuna göre, 2020-21 eğitim öğretim döneminde ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim çağındaki tam 675 bin öğrenci okul dışında kaldı.

Öğrenciler ve Eğitime Erişim dosyasında, ülkedeki uzaktan eğitim sürecindeki imkânların çocuktan çocuğa büyük farklılıklar gösterdiği belirtilerek, “Derinleşen dijital uçurum, eğitim sistemi içindeki eşitsizlikleri keskinleştirdi” denildi. Dosyada, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan, “Sayılarla Uzaktan Eğitim” verileri de değerlendirildi. Uzaktan eğitime erişim için cep telefonu kullanan öğrencilerin oranının yüzde 60 olduğunun altını çizen ERG, “Çocukların nitelikli uzaktan eğitime erişimi için kaynakların artırılmasına ihtiyaç var. Bunun yanı sıra uzaktan eğitime erişebiliyor olmak öğrencinin nitelikli eğitime de erişebildiği anlamına gelmiyor” değerlendirmesinde bulundu. Dosyada paylaşılan ve Haziran 2020 dönemini kapsayan verilere göre, en yoksul yüzde 20’lik kesimdeki ailelere mensup çocukların çevrimiçi eğitime erişim oranı yüzde 14’te kaldı.

Salgın nedeniyle milyonlarca öğrencinin gelişimlerine yön verecek önemli deneyimleri edinemediğine dikkat çeken ERG dosyasında, “Öğrencilerin İyi Olma Hali” başlığı altında şunlar kaydedildi: “Günlük düzenin bozulması, grup içi etkileşimin azlığı, hasta olma korkusu, gelecek kaygısı, sosyal mesafe zorunluluğu gibi faktörler öğrencilerin iyi olma halini Mart 2020’den bu yana etkiliyor.”