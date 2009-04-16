Eğitim müfettişliği geliyor

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 8 yıllık eğitime geçildikten sonra ilköğretim müfettişliği kavramının da içinin boşaldığını söyledi.



TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, ilköğretim müfettişliğinin, "eğitim müfettişi" olarak değiştirilmesini öngören kanun tasarısı, alt komisyona gönderildi.



Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde söz alan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, eğitimin denetimi görevinin bakanlığının temel fonksiyonlarından biri olduğunu söyledi.



Bakanlık müfettişlerinin bağlı olduğu Teftiş Kurulu Başkanlığı, illerde de İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı adı altında bir teşkilatlanma bulunduğunu belirten Çelik, denetimlerin bu iki kurul tarafından yürütüldüğünü hatırlattı.



"İlköğretim müfettişliği" kavramının ilköğretimin 5 yıl olduğu döneme ait olduğunu ifade eden Çelik, şunları söyledi:



"Türkiye'de 3 bin 100'e yakın ilköğretim müfettişimiz var. Ancak, ortaokulun ilköğretimle birleştirilerek 8 yıllık eğitime geçilmesinin ardından ilköğretim müfettişliği kavramının da içi boşalmıştır. Şu anda ilköğretim müfettişi arkadaşlarımız sadece ilköğretimi denetlemekle kalmıyor, aynı zamanda yaygın eğitim faaliyetlerinin denetim görevini de üstlenmiş bulunuyor. Bilgisayar kursundan biçki dikiş kursuna, yabancı dil kursundan sürücü kursuna kadar tüm yaygın eğitimi bu arkadaşlarımız denetliyor. İşin içine bir de branş girmiştir. Hal böyle olunca, bu kurumun da yeni bir statüye kavuşturulması gerekiyor. Bizim tasarıda önerimiz, 'ilköğretim müfettişi'nin, 'eğitim müfettişi' olarak değişmesi ve her vilayette Eğitim Müfettişliği Başkanlığı oluşturulması şeklindedir."



Bakanın konuşmasından sonra verilen bir önergenin kabul edilmesiyle tasarının alt komisyona sevk edildi.



Milli Eğitim Bakanı Çelik, toplantı çıkışında Ergenekon soruşturması ile ilgili soru yönelten gazetecilere, "Benim yaptığım açıklamalar gayet nettir" karşılığını verdi.

