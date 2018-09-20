Eğitim İş'ten 'Okul Polisi' uyarısı: Silahlı kişilerin gün boyu okul içinde bulunması pedagojik olarak uygun değil

Eğitim İş Sendikası’nca, “Okul Polisi” uygulaması konusunda dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekilerek, “Gün boyunca polis memurlarının silahlı olarak okul içinde bulunmasının öğrenciler bakımından pedagojik anlamda uygun olmadığı da açıktır” denildi.

Sendikadan Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile tüm valiliklere bu konuda gönderilen yazı şöyle:

“Milli Eğitim Bakanlığı ’na bağlı okullarda ‘ okul polisi’ uygulaması başlatıldığı bilinmektedir. Bu kapsamda tüm okullarda polislerin görevlendirileceği de kamuoyuna yansımıştır.

Uygulamada okul polisinin görev kapsamının genel bir düzenleyici işlem ile düzenlenmediği, görev ve yetki alanlarının tam olarak çizilmediği görülmektedir. Bu yönüyle de bazı okullarda sendikamıza iletilen bilgiler kapsamında, polis memurlarının gün boyunca öğretmenler odasında ve okul içerisinde silahlı olarak bulunduğu ifade edilmektedir. Okul polisi uygulamasının kapsamının, okul polislerin okul içerisindeki faaliyetine ilişkin görev ve yetki kapsamının iyi belirlenmesi gerekir. Sorunlar yaşanmadan ivedilikle tedbir alınması gerekliliği ortadadır. Bu itibarla polis memurlarının uygulamanın amacı olan okul çevresi güvenliği kapsamının dışına çıkmaması, öğretmenler odasına girmemeleri, okul içerisinde silahlı olarak bulunmamaları hususunda genel düzenleyici bir işlem tesisi, bu konuda polis memurlarına açıklayıcı bir görev tanımı getirilmesi hususunda gereğini talep ederiz.”